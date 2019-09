Ernesto Valverde mandó un contundente mensaje a Ousmane Dembélé

Tras el reciente empate del Barcelona por 2-2 con Borussia Dortmund por el inicio de la Champions League, Ernesto Valverde da vuelta a la página para concentrarse en el partido de mañana (2:00 p.m.) contra el Granada por la Liga Santander.

"El Granada está haciendo un buen arranque de temporada. Los equipos recién ascendidos siempre son peligrosos a principio de temporada, como vimos con Osasuna. Es difícil, vamos obligados porque no ganamos en las dos anteriores salidas", declaró el Valverde en conferencia de prensa.

Así mismo, el estratega de los azulgranas es consciente de que tienen una deuda en los encuentros fuera de casa, sumando un empate por 2-2 con Osasuna y una derrota por 1-0 ante Athletic Club. El DT "culé" sabe que deben empezar a sumar de a tres fuera de casa.

"Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos, nos está costando. Todo lo que venimos haciendo bien en casa no lo logramos fuera y queremos cambiar esta dinámica. En este tipo de campeonatos te juegas el título porque es donde no se puede fallar.", señaló el técnico español.

Además, Valverde se refirió al momento de Ousmane Dembélé, cuya lesión lo marginó de la mayor parte de los encuentros con Barcelona en esta temporada. El delantero francés deberá esforzarse por un puesto en el once titular, sobre todo con la aparición de Ansu Fati.

"A Dembélé no le pediremos nada que no le pidamos a los demás. Que luche porque no le quiten el puesto. Por ahora no ha entrenado con el equipo y esperemos que lo pueda hacer este viernes", indicó el entrenador del actual soberano de La Liga.