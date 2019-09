Padre de Ansu Fati: "Él se siente portugués, pero la presión de España fue muy fuerte"

El nombre de Ansu Fati estaba en todos los medios deportivos en las últimas semanas por su impresionante aparición en Barcelona. Y, recientemente, por haber recibido el pasaporte español.

El joven de tan solo 16 años, de esta manera, quedó habilitado para defender los colores de 'La Roja' en el próximo Mundial Sub 17 que se realizará en Brasil. Sobre este punto, su padre reveló cómo se gestó la nacionalidad ibérica.

"Mi sueño era ver a mi hijo jugando con Portugal y creo que ese también era su sueño, pero ahora es difícil", señaló Bori Fati en una entrevista para 'A Bola'.

"Hace algún tiempo hablé con un directivo de la federación de Portugal. La conversación fue positiva y quedamos en hablar al día siguiente. Pero esa persona no me volvió a llamar. Luego, con los partidos que él hizo, la presión de España ha sido muy fuerte y he sido contactado directamente con él el presidente de la Federación Española (Luis Rubiales)", agregó.

Bori Fati fue más allá y aseguró que su hijo es hincha de la selección lusa. "Él se siente portugués y yo también. Sería fácil que él jugase con Portugal, hubiera bastado con que Umaro Embaló, jugador del Benfica, lo convenciese. Es un gran amigo, habla todos los días con Ansu. Todo está en manos de Ansu. Sé que le gustaría jugar con Portugal. Cuando está por casa siempre tiene una camiseta de Portugal puesta que le dio Umaro".

EL DATO

Ansu Fati nació en Guinea Bisau y hace solo unos días recibió la nacionalidad española.