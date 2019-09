Este fue el primer tanto de Philippe Coutinho en la goleada del Bayern Múnich [VÍDEO]

Philippe Coutinho, nuevo jugador del Bayern Múnich marcó su primer tanto con los ‘Baváros’ en la victoria ante el Colonia por 4-0 partido correspondiente a la jornada cinco de la Bundesliga. De esta manera el jugador brasileño inició su cuota goleadora con el cuadro alemán.

El delantero que se convirtió en el nuevo inquilino del Allianz Arena al inicio de la temporada, tras ser cedido por el Barca, quiere obtener un lugar en el once titular de Niko Kovac. Con su talento y entrega por la camiseta busca ganarse el cariño de los hinchas.

Corría el minuto 62, cuando el árbitro del partido cobró un penal a favor del Bayern que segundos después 'Cou´ mandaría directo a las redes del Colonia, dandolé el tercer tanto a los actuales campeones de la Bundesliga.

Así el ex Barcelona se va haciendo un espacio al lado de Robert Lewandosky en la ofensiva del conjunto alemán, de entenderse a la perfección ambos conformarían una de las duplas más letales de Europa.

El delantero de la ‘Carninha’ se fue del Barcelona luego de dos temporadas regulares en el que no pudo desarrollar todo su potencial y terminó siendo ofrecido como pieza de recambio en la ‘Operación Neymar’.

Con la llegada de Antoine Griezman del Barcelona su situación se complicó y era evidente que su titularidad en la oncena titular ‘Culé’ ya no era indiscutible, tras algunas negociaciones con el PSG que no llegaran a buen puerto decidió que el gigante de Alemania era su mejor opción.

The first of many 🇧🇷⚽@Phil_Coutinho #FCBKOE 3-0 pic.twitter.com/uJgLhop8Tr