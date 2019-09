Y un día lo confesó: Mauro Icardi contó cómo es su relación con Lionel Messi [FOTO]

Mucho tuvo que pasar para que Mauro Icardi, delantero argentino que la rompía en el Inter de Milán, sea convocado por su seleccionado a pesar de su buen momento en su club. Sin embargo, desde su primer llamado se habló en demasía de su relación con el astro del Barcelona y capitán de la albiceleste, Lionel Messi.

Cabe señalar que en Argentina se afirmaba que los jugadores del seleccionado argentino no querían la convocatoria de Mauro Icardi por su escándalo mediático que involucraba a su actual esposa, Wanda Nara y Maxi López. Pues bien, luego de varios años de ese primer llamado, el propio delantero del PSG se animó a confesar como era su relación con Messi en el combinado argentino.

En entrevista para Canal +, Icardi dejó en claro que nunca tuvo problemas con Lionel Messi mientras jugó en el seleccionado argentino: "Es el mejor jugador del mundo, pude conocerlo y realmente lo aprecio. No creo en estas historias, es ruido lo que se genera. No creo que venga de él, lo conozco".

Por otro lado, y con una franqueza sorprendente, Icardi criticó duramente al Inter de Milán, club del cual no se fue en los mejores términos: "Estaba en mi séptimo año en el club y mi sueño era jugar la Champions con el Inter, y lo pude conseguir más allá de que nunca ganamos nada. Pero igual me quedé haciendo goles y creo que había llegado el momento de jugar en un equipo ganador, en un equipo que gana títulos".

Si bien es cierto que en los últimos años Inter de Milán ha quedado fuera de los primeros lugares de la Serie A y muy lejos de pelear en la Champions League, estas palabras de Mauro Icardi no gustaran nada en tienda neroazzurra luego de los buenos años que ambas partes compartieron en Italia.

Por último, el delantero del PSG contó detalles de su relación con su esposa y agente, Wanda Nara: “¡Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con su ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras! He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”.