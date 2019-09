Premios The Best 2019 EN VIVO vía Directv Sports: todos los premios que otorgará FIFA

The Best 2019 EN VIVO | Lionel Messi (FC Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus) volverán a pelear por un galardón individual de fútbol, pero esta vez tendrán que hacerle frente al defensor del Liverpool, Virgil Van Dijk, quien fue designado como el mejor europeo por parte de UEFA.

Premios The Best [MINUTO A MINUTO]

- ¡THE BEST MEJOR PORTERA! Sari van Veenendaal se impone.

- ¡THE BEST A LA AFICIÓN! Silvia Grecco, brasileña, obtiene el premio. Se hizo acreedora por narrar los partidos a su hijo con discapacidad visual.

- ¡THE BEST ENTRENADOR! Jürgen Klopp logra ganar el premio tras su gran temporada con el Liverpool, club con el que ganó la última Champions League.

- ¡PREMIO PUSKAS! Daniel Zsori es galardonado.

- La ceremonia inicia, en medio de gran expectativa.

Premios The Best [Tuits al instante]

LA PREVIA

Los premios que otorgará FIFA esta tarde vía ONLINE DirecTV Sports a la 1:00 p. m. (hora peruana) generará una gran expectiva ya que también habrá otras 'estrellas' que disputarán en el título al mejor jugador: Eden Hazard (Real Madrid), Frankie de Jong (Barcelona), Harry Kane (Totttenham), entre otros.

THE BEST FIFA 2019 | Conoce la lista completa de nominados a los premios

Premio The Best 2019 al jugador de la FIFA | Finalistas

Cristiano Ronaldo (Juventus).

Lionel Messi (FC Barcelona).

Virgil Van Dijk (Liverpool).

Premio The Best 2019 al jugador de la FIFA | Resto de Finalistas

Frenkie de Jong (FC Barcelona).

Matthijs de Ligt (Juventus).

Harry Kane (Tottenham).

Eden Hazard (Real Madrid).

Sadio Mané (Liverpool).

Kylian Mbappe (PSG).

Mohamed Salah (Liverpool).

Premio The Best 2019 a la jugadora de la FIFA | Finalistas

Lucy Bronze (Olympique de Lyon).

Alex Morgan (Orlando Pride).

Megan Rapinoe (Reign FC).

Premio The Best 2019 a la jugadora de la FIFA | Resto de Finalistas

Julie Ertz (Chicago Red Stars).

Graham Hansen (FC Barcelona).

Ada Hegerberg (Olympique de Lyon).

Amandine Henry (Olympique de Lyon).

Sam Kerr (Chicago Red Stars).

Rose Lavelle (Washington Spirit).

Vivianne Miedema (Arsenal).

Wendie Renard (Olympique de Lyon).

Ellen White (Manchester City).

Premio The Best 2019 al entrenador de la FIFA de fútbol masculino | Finalistas

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Mauricio Pochettino

Premio The Best 2019 al entrenador de la FIFA de fútbol masculino | Resto de Finalistas

Djamel Belmadi

Didier Deschamps

Marcelo Gallardo

Ricardo Gareca

Fernando Santos

Erik Ten Hag

Tite

Premio The Best 2019 al entrenador/a de la FIFA de fútbol femenino | Finalistas

Jill Ellis

Phil Neville

Sarina Wiegman

Premio The Best 2019 al entrenador/a de la FIFA de fútbol femenino | Resto de Finalistas

Milena Bertolini

Peter Gerhardsson

Futoshi Ikeda

Antonia Is

Joe Montemurro

Reynald Pedros

Paul Riley

Premio The Best 2019 al arquero de la FIFA | Finalistas

Alisson

Ederson

Marc-Andre Ter Stegen

Premio The Best 2019 a la arquera de la FIFA | Finalistas

Christiane Endler

Hedvig Lindahl

Sari Van Veenendaal

Premio a la Afición de la FIFA - Fan Award

Silvia Grecco

Justo Sánchez

Aficionados de Holanda

Premio Fair Play de la FIFA

No hay nominados. Durante la ceremonia de los Premios The Best 2019 FIFA se conocerá directamente al ganador.

FIFA FIFPro once ideal fútbol masculino

Se presentará una lista compuesto por arqueros, defensores, mediocampistas y atacantes para detemrinar el once ideal de los Premios The Best 2019 FIFA.

Porteros

Alisson Becker (BRA) - Liverpool FC

David De Gea (ESP) - Manchester United

Ederson Moraes (BRA) - Manchester City

Jan Oblak (SVN) - Atletico Madrid

Marc-Andre ter Stegen (GER) - FC Barcelona

Defensores

Jordi Alba (ESP) - FC Barcelona

Trent Alexander-Arnold (ENG) - Liverpool FC

Dani Alves (BRA) - Paris Saint-Germain / Sao Paulo FC

Joao Cancelo (POR) - Juventus / Manchester City

Daniel Carvajal (ESP) - Real Madrid

Giorgio Chiellini (ITA) - Juventus

Matthijs de Ligt (NED) - Ajax / Juventus

Diego Godín (URU) - Atlético de Madrid / Internazionale

Joshua Kimmich (GER) - Bayern Munich

Kalidou Koulibaly (SEN) - SSC Napoli

Aymeric Laporte (FRA) - Manchester City

Marcelo (BRA) - Real Madrid

Gerard Piqué (ESP) - FC Barcelona

Sergio Ramos (ESP) - Real Madrid

Andrew Robertson (SCO) - Liverpool FC

Alex Sandro (BRA) - Juventus

Thiago Silva (BRA) - Paris Saint-Germain

Virgil van Dijk (NED) - Liverpool FC

Raphael Varane (FRA) - Real Madrid

Kyle Walker (ENG) - Manchester City

Mediocampistas

Sergio Busquets (ESP) - FC Barcelona

Casemiro (BRA) - Real Madrid

Kevin de Bruyne (BEL) - Manchester City

Frenkie de Jong (NED) - Ajax / FC Barcelona

Christian Eriksen (DEN) - Tottenham Hotspur

Eden Hazard (BEL) - Chelsea FC / Real Madrid

N'Golo Kante (FRA) - Chelsea FC

Toni Kroos (GER) - Real Madrid

Arthur Melo (BRA) - FC Barcelona

Luka Modric (CRO) - Real Madrid

Paul Pogba (FRA) - Manchester United

Ivan Rakitic (CRO) - FC Barcelona

Bernardo Silva (POR) - Manchester City

Dusan Tadic (SRB) - Ajax

Arturo Vidal (CHI) - FC Barcelona

Delanteros

Sergio Agüero (ARG) - Manchester City

Karim Benzema (FRA) - Real Madrid

Cristiano Ronaldo (POR) - Juventus

Roberto Firmino (BRA) - Liverpool FC

Antoine Griezmann (FRA) - Atlético de Madrid / FC Barcelona

Son Heungmin (KOR) - Tottenham Hotspur

Harry Kane (ENG) - Tottenham Hotspur

Robert Lewandowski (POL) - Bayern Munich

Sadio Mane (SEN) - Liverpool FC

Kylian Mbappé (FRA) - Paris Saint-Germain

Lionel Messi (ARG) - FC Barcelona

Neymar (BRA) - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah (EGY) - Liverpool FC

Raheem Sterling (ENG) - Manchester City

Luis Suárez (URU) - FC Barcelona

FIFA FIFPro once ideal femenino 2019 femenino

Arqueras

Sarah Bouhaddi (FRA) - Olympique Lyonnais

Christiane Endler (CHI) - Paris Saint-Germain

Hedvig Lindahl (SWE) - Chelsea / VfL Wolfsburgo

Alyssa Naeher (USA) - Chicago Red Stars

Sari van Veenendaal (NED) - Arsenal / Atlético de Madrid

Defensores

Millie Bright (ENG) - Chelsea

Lucy Bronze (ENG) - Olympique Lyonnais

Kadeisha Buchanan (CAN) - Olympique Lyonnais

Abby Dahlkemper (USA) - North Carolina Courage

Crystal Dunn (USA) - North Carolina Courage

Nilla Fischer (SWE) - VfL Wolfsburgo / Linköpings

Sara Gama (ITA) - Juventus

Alex Greenwood (ENG) - Manchester United / Olympique Lyonnais

Steph Houghton (ENG) - Manchester City

Ali Krieger (USA) - Orlando Pride

Saki Kumagai (JPN) - Olympique Lyonnais

Amel Majri (FRA) - Olympique Lyonnais

Griedge Mbock (FRA) - Olympique Lyonnais

Maren Mjelde (NOR) - Chelsea

Kelley O'Hara (USA) - Utah Royals

Wendie Renard (FRA) - Olympique Lyonnais

Michelle Romero (VEN) - Deportivo de La Coruña

Camila Saez (CHI) - Rayo Vallecano

Becky Sauerbrunn (USA) - Utah Royals

Stefanie van der Gragt (NED) - FC Barcelona

Mediocampistas

Andressa Alves (BRA) - FC Barcelona / AS Roma

Kosovare Asllani (SWE) - Linköpings FC / CD Tacón

Sara Daebritz (GER) - Bayern Múnich / Paris Saint-Germain

Julie Ertz (USA) - Chicago Red Stars

Formiga (BRA) - Paris Saint-Germain

Jackie Groenen (NED) - FFC Frankfurt / Manchester United

Amandine Henry (FRA) - Olympique Lyonnais

Lindsey Horan (USA) - Portland Thorns

Rose Lavelle (USA) - Washington Spirit

Carli Lloyd (USA) - Sky Blue

Dzsenifer Marozsan (GER) - Olympique Lyonnais

Samantha Mewis (USA) - North Carolina Courage

Sherida Spitse (NED) - Valerenga

Danielle van de Donk (NED) - Arsenal

Keira Walsh (ENG) - Manchester City

Delanteras

Oriana Altuve (VEN) - Rayo Vallecano

Caroline Graham Hansen (NOR) - VfL Wolfsburgo / FC Barcelona

Pernille Harder (DEN) - VfL Wolfsburgo

Tobin Heath (USA) - Portland Thorns

Ada Hegerberg (NOR) - Olympique Lyonnais

Jennifer Hermoso (ESP) - Atlético de Madrid / FC Barcelona

Sam Kerr (AUS) - Chicago Red Stars

Eugenie Le Sommer (FRA) - Olympique Lyonnais

Marta (BRA) - Orlando Pride

Lieke Martens (NED) - FC Barcelona

Vivianne Miedema (NED) - Arsenal

Alex Morgan (USA) - Orlando Pride

Nikita Parris (ENG) - Manchester City / Olympique Lyonnais

Megan Rapinoe (USA) - Reign FC

Ellen White (ENG) - Birmingham City / Manchester City

The Best EN VIVO con Messi Cristiano y Van Dijk: a qué hora será la ceremonia para elegir al mejor jugador

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Italia 10:00 p.m.

The Best EN VIVO: dónde ver ONLINE GRATIS con Messi Cristiano y Van Dijk

Para VER GRATIS EN VIVO los premios The Bests 2019 solo debes sintonizar DirecTV Sports que se encuentra en el canal 621 SD, pero también lo encontrarás en el 1620 en HD. Pero, además, Libero.pe. te traerá ONLINE el minuto a minuto con toda la ceremonia desde Milán.