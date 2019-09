The Best 2019 EN VIVO: Jürgen Klopp fue elegido como el mejor entrenador [FOTO]

La extraordinaria campaña en la Champions League que le permitió al Liverpool consagrarse como campeón por sexta vez en su historia no pasó desapercibida por FIFA la cual eligió al alemán, Jurgën Klopp, DT del cuadro inglés, como el mejor entrenador de la temporada durante la ceremonia The Best 2019.

El estratega ex Borussia Dortmund le ganó la pulseada a sus dos colegas que también militan en la Premier League, Josep Guardiola y Mauricio Pochettino. Y aunque fue el entrenador español quien se llevó el título de Inglaterra, fue Jürgen Klopp quien se hizo con el primer otorgado por la FIFA.

Visiblemente emocionado, el alemán subió al escenario y agradeció en primer lugar a su familia para luego darle las gracias al Liverpool y a sus dueños a quienes felicitó por ser los artífices de tan brillante equipo el cual se consagró en la Champions League: “Uno es tan bueno como lo es su equipo’”, sentenció.

Sin embargo, Jürgen Klopp enfiló contra la FIFA cuestionando el porqué de los premios individuales en el ‘The Best’ cuando el fútbol es un deporte netamente colectivo. De igual forma, ‘El míster’ de Liverpool felicitó a sus competidores en este premio Guardiola y Pochettino por estar en este podio.