Manchester United: Paul Pogba y una radical decisión que no gustará nada en los hinchas 'devils'

Para nadie es un secreto la incomodidad de Paul Pogba en el Manchester United. El 'Pulpo' no está donde quiere estar y eso es más que claro, razón por la que ahora mismo es resistido por gran parte de la afición 'devil'.

Para colmo de males, el volante falló un penal ante el Wolves en la ya pasada primera fecha de la Premier League (cayeron 2-0) ganándose los silbidos del Old Trafford, y desde entonces los hechos indican que Pogba ha tomado una decisión respecto al tema.

El francés evitó ejecutar un lanzamiento en la tanda de penales con los que Manchester United venció al Rochdale 5-4 en la Copa de la liga, dejando la responsabilidad en Juan Mata, Andreas Pereira, Fred, Greenwood y Daniel James quienes no fallaron.

De esta manera, se puede deducir que Pogba ha decido no volverse a parar en el punto de penal hasta creerlo conveniente, y su medida no es algo que esté gustando en la interna del United pues no es saludable que un referente de su talla evada responsabilidades.

"Quiero que el resto tenga su carácter”, llegó a decir en algún momento el técnico Ole Gunnar Solskjaer, sin embargo, en estos momentos puede que su concepto haya variado, al menos así lo interpretan en el vestuario del United.

EL DATO:

Pogba ha disputado 5 partidos en lo que va de la temporada en lo que se ha apuntado con dos asistencias.