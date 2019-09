Real Madrid y Atlético se repartieron puntos en el Wanda Metropolitano

Real Madrid sacó un punto importante en su visita al Atlético Madrid tras igualar 0-0 por la fecha 7 de LaLiga Santander.

La primera mitad fue un partido muy parejo, aunque quizá el Atleti dispuso de las llegadas más claras, pero sin mayor peligro en el arco de Courtois. Los rojiblancos hicieron mucho daño por las bandas, con un Trippier especialmente incisivo, pero no supieron traducirlo en remates a puerta.

Para la parte complementaria, el encuentro siguió entretenido, pero ninguno de los equipos sacó diferencias. Oblak estuvo en una gran noche, mientras que Atlético su único remate llegó en los minutos finales.

Con el empate, el Real Madrid sigue en la punta en la tabla de posiciones al sumar 15 puntos, uno más que el segundo que viene a ser Granada. Atlético se quedó en el tercer lugar. Pero, el equipo de Zidane podría perder la punta si es que este domingo la Real Sociedad consigue vencer en su visita a Sevilla.

EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid DirecTV | Minuto a Minuto

EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid | Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Fede Valverde; Bale, Benzema, Hazard

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Renan Lodi; Vitolo, Saúl, Thomas, Koke; João Félix, Diego Costa

PREVIA

El Real Madrid de Zinedine Zidane poco a poco va tomando forma en LaLiga Española. A pesar del duro tropezón en Champions ante el PSG, donde cayeron por 3-0 en París, la "Casa Blanca" encontró el bálsamo en el torneo local gracias a los tantos de Vinicius y Rodrygo ante el Osasuna y, ahora, son líderes con 14 puntos en la tabla.

Sin embargo, el Atlético de Madrid, terceros en la clasificación con 13 unidades, podrían arrebatarles la corona a sus vecinos del Real Madrid si ganan en el derbi madrileño. La ventaja para los de Diego Simeone está en la localía y, además, porque cuenta con un excelente refuerzo, el portugués Joao Felix, el más caro del último mercado y considerado como el sucesor de CR7.

Lamentablemente, el exjugador del Real Madrid Álvaro Morata no podrá jugar con el derbi con el Atlético de Madrid porque fue expulsado en el juego frente a Mallorca.

Eden Hazard, el fichaje estrella que llegó para tomar el testimonio de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, no participó del juego ante el Osasuna. Zidane decidió reservarlo para este partido en especial contra el Atlético de Madrid. Aquí se verá las caras con un viejo compañero del Chelsea, el delantero Diego Costa.

"Diego Costa es mi amigo, quiero enfrentarme a él", señaló Eden Hazard, jugador del Real Madrid, durante una entrevista a Mahou.

"Si juegas al fútbol sabes los sentimientos y pasiones que despiertan estos duelos y más siendo dos equipos de la misma ciudad. Quiero marcar, ganar y hacer felices a los aficionados", agregó el belga.

El Real Madrid supera al Atlético de Madrid en el historial del derbi madrileño

En el historial, Real Madrid y Atlético de Madrid se han enfrentado en 285 partidos oficiales en el derbi madrileño. El balance histórico favorece a los blancos con 147 victorias sobre 72 de los rojiblancos y 66 empates.

El Real Madrid registra 501 tantos a favor ante 369 del Atlético de Madrid.

Alineaciones y Formaciones probables EN VIVO Real Madrid vs Atlético Madrid

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Kroos, Vinicius, Gareth Bale; Eden Hazard y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Joao Félix, Thomas, Saúl, Koke o Vitolo; Diego Costa y Morata.

Entrenador: Diego Simeone.