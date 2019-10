Jurgen Klopp cumplió promesa que hizo en 2015 cuando llegó a Liverpool

Hoy, hace exactamente cuatro años (8 de octubre del 2015), Jurgen Klopp aterrizó en Anfield para defender los colores del Liverpool. "Quiero convertir a los dudosos en creyentes", prometiendo "un fútbol rápido, de transiciones, a todo gas, muy emocional, intenso, que refleje al club y a su ambiente único".

El entrenador alemán llegó a un club que no ganaba nada desde el 2012 y prometió lo siguiente: "Cuando me siente aquí dentro de cuatro años creo que tendremos un título. Si no, ¡me tendré que ir a Suiza!". Lo cumplió.

Dicho y hecho, Jurgen Klopp le devolvió al Liverpool el rótulo de equipo grande en el 'Viejo Continente' a base de buenas temporadas continúas. El año pasado si bien quedó subcampeón de la Premier League con un récord de 97 puntos, logró coronarse como campeón de Europa al derrotar por 2-0 a Tottenham en el Estadio Wanda Metropolitano. La remontada de 4-0 a Barcelona fue un punto de inflexión para el crecimiento 'red', que celebró su sexta 'Orejona'.

Jurgen Klopp registra, hoy en día, 221 partidos con el club de Merseyside con 129 triunfos, 54 empates y solo 38 derrotas. Marcó un total de 458 goles. Además, no solo ganó la Champions League, también la Supercopa de Europa y el premio The Best a Mejor Entrenador en 2019.

Este Liverpool esta diseñado a su medida, con pilares en su esquema como Salah, Mané, Firmino, Robertson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Alisson, Henderson, Fabinho y Wijnaldum. A ellos hay que sumarle a los "sobrevivientes" como Milner, Henderson, Firmino, Origi, Chirivella, Lallana, Joe Gomez, Lovren y Clyne.

Un día como hoy pero de 2015, Jürgen Klopp aterrizaba en el Liverpool y la Premier:



🔴 221 partidos

⚽️ 458 goles

➕ 320 puntos en Premier

🧤 88 vallas invictas

💥 58.82% triunfos

🌏 3 finales europeas

🏆 1 Supercopa de Europa

🏆 1 Champions Leaguepic.twitter.com/d6NYtU0wrz — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) October 8, 2019

EL DATO

Liverpool acumula 17 victorias consecutivas en la Premier League y están a solo un triunfo de igualar el récord de Manchester City, que celebró 18 veces seguidas en el 2017.