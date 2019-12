Kylian Mbappé sobre su lucha en la Bota de Oro con Lionel Messi: "Marqué dos, él marcó tres; marqué tres, él marcó cuatro"

Kylian Mbappé confesó sentirse frustrado cuando quiso optar por la Bota de Oro la temporada anterior. El joven delantero francés tuvo un registrado destacado, pero el mismo no alcanzó para superar a Lionel Messi.

Recordemos que el curso pasado el artillero del PSG marcó 33 goles, sin embargo, la 'Pulga' alcanzó las 36 dianas y finalmente argentino se quedó con el galardón por sexta vez en su carrera.

Incluso, 'Donatello' contó que habló con Ousmane Dembélé, su compañero en la Selección de Francia y figura del Barcelona, para preguntarle si 'Lío' lo estaba observando y la respuesta fue afirmativa.

"Me di cuenta de que podía tratar de buscar este título de mejor anotador europeo, pero enfrente estaba Messi. Marqué dos, él marcó tres; marqué tres, él marcó cuatro. Fue tan loco que lo hablé con Dembélé: "No es posible, ¿lo hace a propósito? ¿Mira la cantidad de goles que marco?" y me respondió: "por supuesto que te está mirando". Es halagador ver que un jugador como Messi no te descuida", dijo.

Mbappé ha sido nombrado por segundo año consecutivo el mejor jugador francés por la prestigiosa revista France Football, la misma que entrega el Balón de Oro.

En la presente temporada Messi ya tiene 12 goles en la Liga Santander, mientras que Mbappé suma 11 conquistas en la Ligue 1.

EL DATO

Mbappé tiene contrato en el PSG hasta el 30 de junio del 2022.