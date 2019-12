Chelsea vs Southampton [EN VIVO vía ESPN] por el Boxing Day

Chelsea vs Southampton EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Este jueves 26 de diciembre se juega la jornada 19 de la Premier League. Este partido está pactado para las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Stamford Bridge y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

Chelsea no quiere perder la brújula en la Premier League y este jueves busca regalar a sus hinchas una victoria en casa ante Southampton. Para este duelo, Frank Lampard apostará por sus principales cartas.

En la fecha anterior, los 'blues' consiguieron sumar los tres puntos ante el Tottenham de José Mourinho. En este partido, Chelsea demostró un orden defensivo y explosión en el ataque.

Frank Lampard has a special message for you! 🎄 pic.twitter.com/0D5nUd9CMv — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 25, 2019

“Si no somos pacientes y retenemos a nuestros jugadores podemos acabar de la misma manera que terminamos hace unos años, donde jugadores de talla mundial en este momento estuvieron en el Chelsea con 20 o 21 años y el entrenador no los amarró”, expresó Lampard.

Por su parte, Southampton está en la obligación de conseguir una victoria para alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Se encuentran en el puesto 17 con 18 unidades.

🎅 It may be a Christmas tradition, but it's never an easy game for the first team when they take on the Chelsea Under-8s! 😂 pic.twitter.com/KqixiDXTWl — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2019

Southampton viene de superar 3-1 a Aston Villa, en un duelo muy importante para ellos, puesto que recuperaron confianza y demostraron que cuentan con un plantel para salir de este mal momento

ALINEACIONES PROBABLES CHELSEA VS SOUTHAMPTON | BOXING DAY

Chelsea:Kepa; Rudiger, Tomori, Zouma, Azpilicueta, Kante, kovacic, Alonso, Willian, Abraham, Mount

Southampton: McCarthy, Soares, Stephens, Bednarek, Bertrand, Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond, Long e Ings.

¿QUÉ ES EL BOXING DAY?

Es una festividad celebrada principalmente en el Reino Unido y otras naciones que pertenecieron al imperio británico. Su origen se remonta a la Edad Media y aunque existen muchas teorías respecto a cómo se inició, la más aceptada sostiene que las clases más nobles entregaban a sus empleados cajas con dinero, obsequios, comida y/o sobrantes (en inglés, box significa caja).

Debido a la festividad, a alguien se le ocurrió celebrar jornadas deportivas aquellos días y desde aquel momento se volvió una tradición, principalmente en Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra con el fútbol y el rugby como protagonistas.

A qué hora ver CHELSEA VS SOUTHAMPTON EN VIVO

Qué canales ver el CHELSEA VS SOUTHAMPTON EN VIVO por la Premier League

Chelsea vs Southampton EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Chelsea vs Southampton EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.