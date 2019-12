Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 27 de diciembre de 2019

Partidos de hoy viernes 27 de diciembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy. Premier League: Manchester City vs. Wolves, también puedes seguir los partidos NBA: Warriors vs. Sun, Cavaliers vs. Celtics ONLINE GRATIS.

Hoy el actual campeón de la Pemier League se enfrentará a los Wolves por la jornada 19 de la temporada en curso de la liga inglesa. Los dirigidos del Pep Guardiola sigue sin en la tercera casilla de la tabla a más de 10 puntos de diferencia que el líder, el Liverpool.

Por otro lado la temporada regular de la NBA sigue su curso y para hoy viernes los Warriors con su máxima estrella, Stephen Curry , se enfrentarán a los Suns, mientras que los ganadores del clásico de los Ángeles se medirán ante los Celtics.

Partidos de hoy 27 de diciembre

14:45 Wolves vs. Manchester City

16:00 Celtics vs. Cavaliers

22:00 Warriors vs. Suns

20:00 Heat vs. Pacers

Premier League

NBA