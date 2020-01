El VAR en un pueblo de África: Imágenes en TV antigua y escopeta para ‘presionar’ [FOTOS]

El VAR se ha ido instalando en el fútbol poco a poco, primero en competencias mundiales en las que FIFA tiene conexión directa. La razón tiene que ver con la inversión que se realiza, tanto en los recursos humanos (árbitros y su capacitación) como en la aplicación de tecnología.

A pesar de ello, es atractivo para las personas utilizar el VAR en busca de mayor justicia, aunque no se presenten las mejores condiciones. Esta vez, un pueblo de África se ha hecho viral al implementar este sistema, aunque parece que no de la mejor manera por el contexto.

Se desconoce el lugar exacto del escenario, pero las fotografías compartidas en Twitter por Sir Raphael Kizzilah, un escritor independiente, evidencian lo que sucedió en un partido de fútbol. Un campo de tierra albergaba un partido, todo indica que de gran importancia, pues atrajo la presencia de una gran cantidad de público y por ello se decidió utilizar el VAR.

Tal como se observa en las instantáneas, el árbitro del encuentro se acercó hacia el televisor para revisar una jugada, que se supone no podría ser determinada con facilidad, ya que es una de las razones por las que existe el VAR. Sin embargo, la decisión no fue fácil de tomar por dos razones que saltan a la vista.

La primera, por el monitor en el que el juez tenía que apoyarse era un televisor antiguo; y la segunda a causa de que uno de los fanáticos se encontraba con una escopeta al costado, ejerciendo presión a la hora de la revisión VAR. Elementos que complican el traer justicia. No obstante, todo se trató de alegrar el tiempo de fiestas.

Lol, not to spoil the fun, but this is obviously a local/amateur competition, which is a common source of entertainment during the festive season in some African countries. If for anything they should be commended for trying to 'raise the standard' instead of being mocked. pic.twitter.com/wPk3b599C7