Rafael Dudamel renunció a la selección venezolana

Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica de la selección venezolana de fútbol. Cuando apenas restan tres meses para el comienzo de las Eliminatorias Qatar 2022, el experimentado estratega decidió tomar esta drástica decisión por diferencias con la directiva de la FVF y la llegada de una oferta del Brasileirao.

De acuerdo a la prensa internacional, Rafael Dudamel comunicará públicamente su dimisión en las siguientes horas mediante una carta abierta. En dicho escrito detallará las razones que lo llevaron a tomar su accionar.

Si bien el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) manifestó que todavía no recibieron ningún documento con respecto a la salida de Rafael Dudamel, medios brasileños aseguran que en los próximos días el exarquero será anunciado como nuevo técnico de Atlético Mineiro.

De esta manera, Rafael Dudamel cierra un ciclo con la selección venezolana después de disputar 42 encuentros entre oficiales y amistosos, alcanzando un registro de 12 victorias, 17 empates y 13 derrotas. En la Copa América de Brasil 2019, Venezuela se quedó en los cuartos de final.

Si bien los números de Rafael Dudamel con la selección absoluto son discretos, Dudamel consiguió importantes triunfos al comandar la clasificación de 'Vinotinto' a los mundiales Sub 17 (2013) y Sub 20 (2017).

Eliminatorias Qatar 2022 | Fixture de la selección de Venezuela

La selección de Venezuela debutará ante su similar de Colombia (en Barranquilla o Bogotá) en marzo de 2020. Después recibirá a Paraguay por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Primera Fecha - Marzo de 2020

Uruguay vs Chile

Colombia vs Venezuela

Brasil vs Bolivia

Paraguay vs Perú

Argentina vs Ecuador

Segunda Fecha - Marzo de 2020

Perú vs Brasil

Venezuela vs Paraguay

Bolivia vs Argentina

Chile vs Colombia

Ecuador vs Uruguay

Tercera Fecha - Setiembre de 2020

Colombia vs Uruguay

Brasil vs Venezuela

Bolivia vs Ecuador

Argentina vs Paraguay

Chile vs Perú

Cuarta Fecha - Setiembre de 2020

Uruguay vs Brasil

Perú vs Argentina

Venezuela vs Chile

Paraguay vs Bolivia

Ecuador vs Colombia

Quinta Fecha - Octubre de 2020

Colombia vs Brasil

Venezuela vs Ecuador

Bolivia vs Perú

Argentina vs Uruguay

Chile vs Paraguay

Sexta Fecha - Octubre de 2020

Uruguay vs Bolivia

Perú vs Venezuela

Brasil vs Argentina

Paraguay vs Colombia

Ecuador vs Chile

Séptima Fecha - Noviembre de 2020

Uruguay vs Paraguay

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Bolivia vs Venezuela

Argentina vs Chile

Octava Fecha - Noviembre de 2020

Colombia vs Argentina

Venezuela vs Uruguay

Paraguay vs Brasil

Chile vs Bolivia

Ecuador vs Perú

Novena Fecha - Marzo de 2021

Perú vs Uruguay

Venezuela vs Argentina

Bolivia vs Colombia

Chile vs Brasil

Ecuador vs Paraguay

Décima Fecha - Marzo de 2021

Uruguay vs Ecuador

Colombia vs Chile

Brasil vs Perú

Paraguay vs Venezuela

Argentina vs Bolivia

Décimo Primera Fecha - Junio de 2021

Uruguay vs Colombia

Perú vs Chile

Venezuela vs Brasil

Paraguay vs Argentina

Ecuador vs Bolivia

Décimo Segunda Fecha - Junio de 2021

Colombia vs Ecuador

Brasil vs Uruguay

Bolivia vs Paraguay

Argentina vs Perú

Chile vs Venezuela

Décimo Tercera Fecha - Setiembre de 2021

Uruguay vs Argentina

Perú vs Bolivia

Brasil vs Colombia

Paraguay vs Chile

Ecuador vs Venezuela

Décimo Cuarta Fecha - Setiembre de 2021

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú

Bolivia vs Uruguay

Argentina vs Brasil

Chile vs Ecuador

Décimo Quinta Fecha - Octubre de 2021

Colombia vs Perú

Venezuela vs Bolivia

Paraguay vs Uruguay

Chile vs Argentina

Ecuador vs Brasil

Décimo Sexta Fecha - Octubre de 2021

Uruguay vs Venezuela

Perú vs Ecuador

Brasil vs Paraguay

Bolivia vs Chile

Argentina vs Colombia

Décimo Séptima Fecha - Noviembre de 2021

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Décimo Octava Fecha - Noviembre de 2021

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Ecuador vs Argentina

El Dato:

Rafael Dudamel asumió el mando de la 'Vinotinto' el 1 de abril de 2016 tras el despido de Noel 'Chita' Sanvicente.