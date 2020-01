Ancelotti se confiesa previo al clásico: “Pude ir al Liverpool, pero hicieron bien en elegir a Klopp” [VíDEO]

Liverpool | El entrenador del Everton, Carlo Ancelotti hizo una confesión muy interesante previo al derbi de la ciudad por la tercera ronda de la FA Cup y sorprendió al afirmar que pudo ser él el técnico de los 'reds', pues fue tentado para asumir el cargo cuando dejó el Real Madrid, en cambio, escogieron a Jurgen Kloop.

El técnico de los 'Toffes' reveló que en el 2015 sostuvo una reunión con los propietarios del Liverpool que se encontraban en busca de un entrenador, sin embargo, no llegaron a algún acuerdo concreto y fue el ex DT del Borussia Dormud el seleccionado para el puesto, que hasta el momento ha sabido llevar con mucho éxito.

“Cuando salí del Real Madrid tuve una conversación con los dueños del Liverpool. Buscaban entrenador, pero tomaron la decisión correcta con Jürgen, que está haciendo un trabajo excelente. ¡Bien hecho! Jürgen es amigo mío y un técnico fantástico”, expresó el técnico italiano.

Asimismo, se mostró muy seguro de poder hacer un gran partido de igual a igual y calentó el derbi con esta contundente frase: "Liverpool es el favorito, pero ya gané esta competición”, manifestó Carletto que asumió el banquillo del Everton el pasado 21 de diciembre, tras su salida del Napoli.

Liverpool vs. Everton: Los 'reds' son los favoritos para quedarse con el derbi

Everton visitará a Anfield por la FA Cup con una estadística que no les favorece, pues los 'Blues' no le ganan al clásico rival en ninguna de las competiciones desde el 2010 y la última vez que ganó en casa del Liverpool fue en 1999, además los 'Reds' no pierden de local hace 16 meses.

Liverpool vs. Everton: ¿Cuándo fue la última vez que ambos equipos se enfrentaron?

La última vez que ambos equipos se enfrentaron acabó en un goleada abrumadora de 5-2 por parte de la reservas del Liverpool, este resultado llevó dos días después a la destitución de Marcos Silva y lallega de Carlo Ancelotti como su flamante reemplazo a Goodison Park.