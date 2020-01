Liverpool vs Everton [ESPN2 EN VIVO] Tercera ronda de FA Cup

ESPN2 EN VIVO Liverpool vs Everton ONLINE TRANSMISIÓN GRATIS | Este domingo 5 de enero se juega el partido por la tercera ronda de la FA Cup. El duelo está pactado para las 11:01 a.m. (hora peruana) en Anfield y será transmitido EN DIRECTO por BBC Sport Live. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video los goles por Libero.pe.

El Liverpool afronta un reto complicado en su estreno en la FA Cup. El equipo de Jurgen Kloop es una enfermería, una situación que tiene preocupado al entrenador alemán de cara al derbi de Merseyside.

Naby Keita fue el último jugador en sumarse a la larga lista de jugadores lesionados en el Liverpool. El volante guineano sufrió un problema muscular antes del inicio del partido ante Sheffield United, que acabó 2-0 a favor de los 'Reds', que se mantienen como únicos líderes de la Premier League.

Ahora bien, Jurgen Klopp deberá afrontar el duelo ante Everton con varias bajas como los defensas Joel Matip, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne y los volantes Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri y Fabinho.

Rian Brewster parecía un baja fija ante Everton, pero el delantero juvenil se recuperó de su lesión y será uno de los abanderados de Klopp en el estreno en la FA Cup junto al héroe Divock Origi y el fichaje estrella para el 2020, el japonés Takumi Minamino.

The ball 🔥

The control 🤩

The finish 👏



Every angle of Origi's derby stunner from our last meeting with @Everton 🙌⚽️ pic.twitter.com/wC8IOz1Dhr — Liverpool FC (@LFC) January 4, 2020

Everton, por su parte, no es ajeno a la ola de lesiones que suceden en este parte del año y, por ende, Carlo Ancelotti no podrá contar en el derbi del Merseyside con jugadores rankeados como Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin y Alexi Iwobi mientras Fabian Delph y Bernard serán esperados hasta último momento.

Los 'Toffees' aguardan reponerse al primer traspié del 2020 y curiosamente de su nuevo DT, el italiano Carlo Ancelotti. 'Carletto' había empezado su andadura en el Everton con dos triunfos, pero no pudo ante el vigente campeón Manchester City (2-1).

⚽️ | This is YOUR Goal of the Decade! 🤩 @PJags06 💙



Derby day ready. ✊ pic.twitter.com/eHDszcMwej — Everton (@Everton) January 4, 2020

Más allá del novel equipo que presentará Liverpool, para Everton es todo un reto ganar en Anfield: no se impone en la casa de su eterno rival desde 1999.

El duelo por la FA Cup será el segundo partido en el que Liverpool y Everton se verán las caras en la presente temporada: el campeón de Europa goleó por 5-2 a su rival ciudadano en Anfield, el campo minado que si hay una oportunidad para acabar con su maleficio es este domingo.

Liverpool vs Everton EN VIVO | Alineaciones probables

Liverpool: Adrian; Williams, Hoever, Phillips, Milner; Lallana, Minamino, Jones; Elliott, Brewster, Origi.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Baines; Walcott, Schneiderlin, Davies, Richarlison; Kean, Calvert-Lewin.

A qué hora juegan Liverpool vs Everton EN VIVO por FA Cup

Argentina: 11:01 a.m.

Perú. 11:01 a.m.

México: 11:01 a.m.

Panamá: 11:01 a.m.

Colombia: 11:01 a.m.

Ecuador: 11.01 a.m.

Estados Unidos: 11.01 a.m. (ET) / 9.01 a.m. (PT)

Honduras: 12.01 p.m.

Guatemala: 12.01 p.m.

República Dominicana: 12.01 p.m.

El Salvador: 12.01 p.m.

Nicaragua: 12.01 p.m.

Bolivia: 1.01 p.m.

Paraguay: 1.01 p.m.

Venezuela: 1.01 p.m.

Puerto Rico: 1.01 p.m.

Brasil: 2.01 p.m.

Uruguay: 2.01 p.m.

Chile: 2.01 p.m.

España: 5.01 p.m.

Italia: 5.01 p.m.

Francia: 5.01 p.m.

Alemania: 5.01 p.m.

Portugal: 5.01 p.m.

Dónde ver Liverpool vs Everton EN VIVO por FA Cup

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Honduras ESPN Norte, ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Italia DAZN

México ESPN Play Norte

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV2

España DAZN

Reino Unido BBC One, BBC iPlayer, BBC Sport Live, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos ESPN+

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Liverpool vs Everton EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Liverpool vs Everton EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.