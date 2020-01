José Mourinho pone su punto de mira en un defensor del Barcelona

Es cierto que el Tottenham sigue en carrera en la Champions League, pero también se sabe que le dijo adiós al título de la Premier League. Ello principalmente lo tiene muy preocupado a José Mourinho, quien pretende reforzar sus filas en este mercado.

Uno de los nombres que figura en la agenda del estratega luso es el de Nélson Semedo, defensa del Barcelona. El defensor luso es el llamado a ocupar el vacío que dejaría Kyle Walker-Peters, quien tiene los días contados en Londres.

Según desvela 'Daily Mirror', Kyle Walker-Peters jugará en calidad de cedido en el Crystal Palace en esta mitad de temporada. Su salida dejaría un gran hueco en la banda derecha, donde ya tienen un posible reemplazo: Nélson Semedo.

Los 'Spurs' están dispuestos a desembolsar una importante suma por el defensor 'culé', quien tiene contrato con los 'blaugranas' hasta a mediados de 2022. Su fichaje no sería nada fácil, pues desde Cataluña lo consideran una pieza inamovible.

Sin embargo, el lateral portugués no ve con malos ojos aterrizar en Londres. Y es que Semedo no termina de asentarse y no es titular indiscutible en el equipo. Alterna con Sergi Roberto.

Eso abre una pequeña posibilidad de su incorporación en el cuadro dirigido por Mourinho, quien también tiene en mente fichar a un "9" joven y rápido. La consigna es que le dé competitividad a Harry Kane.

EL DATO:

Su primera Champions fue con el Porto de Portugal. Ello se dio en el 2004.