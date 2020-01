Liverpool vs. Tottenham [ESPN 2 EN VIVO] duelo clave por la punta de la Premier League

ESPN 2 EN VIVO | Liverpool vs. Tottenham EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 11 de enero por la jornada 22 de la Premier League. El encuentro se jugará en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 12:30 (hora de Colombia y Perú) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN.

A memorable trip to @SpursOfficial from 2013 👌



Enjoy extended highlights of our fantastic 5-0 win 🙌⚽️ pic.twitter.com/RMYRp0qKJG — Liverpool FC (@LFC) January 10, 2020

Para aumentar la ventaja. Liverpool, único puntero de la Premier League, tendrá un difícil reto al visitar al Tottenham nada más y nada menos en condición de visita. El actual campeón del mundo llega en su mejor momento luego de despachar a su eterno rival en la FA Cup, Everton, con un equipo plagado de suplentes y jóvenes.

Además, en la Premier viene a paso firme tras su último triunfo ante Sheffield United por 2-0. El cuadro de Jürgen Klopp le ha sacado 13 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor en el torneo, Leicester City.

📋 ICYMI - The latest team news ahead of tomorrow's @premierleague clash with Liverpool.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2020

El equipo que saldrá al campo de juego del Tottenham Hotspur Stadium será el mismo que viene ganando todo lo que juega como el Mundial de Clubes y tanto torneo que afronte. Sin embargo, enfrente tendrán un entrenador muy experimentado y que le gusta jugar este tipo de partidos.

Tottenham, por su parte, tendrá en este clásico la inmejorable oportunidad de salir del mal momento por el que atraviesa en los últimos partidos de la Premier League. Además, José Mourinho ya sabe lo que es aguarle la fiesta a Liverpool durante su carrera como entrenador de los equipos más importantes de Inglaterra.

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO | Posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.