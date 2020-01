Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 12 de enero

HOY Domingo 12 de enero fútbol EN VIVO | Universitario de Deportes iniciará su mini gira por Argentina. Enfrentará en su primer partido de preparación a nivel internacional a Huracán en el marco del Torneo de Verano 2020. De esta manera, Gregorio Pérez afianza a su once titular de cara a la primera fase de la Copa Libertadores, torneo donde se medirá ante Carabobo FC de Venezuela.

El día también presenta algunos partidos importantes en las mejores ligas del mundo: Aston Villa vs Manchester City (por la Premier League), Saint-Étienne vs Nantes (Ligue 1), AS Roma vs Juventus (Serie A).

Transmisión de partidos EN VIVO | Ligue 1

Saint-Étienne vs Nantes.

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 09:00 a. m.

Dijon vs Lille

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 11:00 a. m.

PSG vs Mónaco

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 3:00 p. m.

Transmisión de partidos EN VIVO | Premier League

Bournemouth vs Watford

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 09:00 a. m.

Aston Villa vs Manchester City

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 11:30 a. m.

Transmisión de partidos EN VIVO | Serie A

Udinese vs Sassuolo

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 6:30 a. m.

Fiorentina vs SPAL

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 9:00 a. m.

Sampdoria vs Brescia

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 9:00 a. m.

Torino vs Bologna

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 9:00 a. m.

Verona vs Genoa

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 12:00 p. m.

Roma vs Juventus

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 2:45 p. m.

Transmisión de partidos EN VIVO | Torneo de Verano

Universitario vs Huracán

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 8:00 p. m.

Transmisión de partidos EN VIVO | Liga MX

U.N.A.M. vs Pachuca

Fecha: domingo 12 de enero.

Hora: 1:00 p. m.