Liverpool y la impresionante oferta para fichar a Ousmane Dembélé

El Liverpool, el campeón del mundo, no piensa dormirse en sus laureles y está pensando cómo potenciar a un club que ya suma su 12° triunfo consecutivo en la Premier League. En ese sentido, la idea es fichar a un crack ofensivo que dispute el puesto con Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino.

De acuerdo a la prensa inglesa, aquel gran nombre se trata de Ousmane Dembélé, el extremo francés que llegó al Barcelona con la idea de olvidar a Neymar, pero cuyas lesiones y actuaciones no tan convincentes están haciendo posible que el brasileño pegue la vuelta a la Ciudad Condal.

En ese sentido, el Liverpool alista una oferta muy interesante para que el Barcelona renuncie a la idea de ver al francés triunfando de azulgrana y decida recuperar una parte de la enorme inversión que hizo por el francés en el 2017.

Según 'The Sun', el Liverpool alista una oferta de 90 millones para un futbolista con mucha habilidad técnica en los últimos metros, pero al que le cuesta el modelo de juego del Barcelona y cuyo enorme potencial apenas se ha visto a cuentagotas.

Cabe destacar que el Barcelona pagó 105 millones de euros más variables al Borussia Dortmund por el fichaje de Ousmane Dembélé, un jugador que con 22 años ha visto frenada su progresión futbolística ante la poca regularidad que tiene con camiseta azulgrana y por las caprichosas lesiones que no la han dejado en paz en su etapa en España.

La polémica que le da fuerza al fichaje de Dembéle por el Liverpool

Ante la ola de rumores de una posible llegada de Dembélé, un hincha del Liverpool preparó un montaje de Ousmane con la camiseta 'red' y las redes sociales estallaron ante la posibilidad de fichar a un jugador con mucha calidad en los últimos metros.

Ahora bien, la situación no pasaría de anecdótica si no fuese porque el propio Dembélé le dio 'like' a la publicación en Instagram y le dio mayor fuerza a la ilusión de una afición que lo que más quiere es acabar con una racha de 29 años sin ganar la Premier League.