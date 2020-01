Federico Valverde tras su expulsión: "Estoy arrepentido, pero sólo podía hacer eso"

El Real Madrid se ha coronado campeón de la Supercopa de España al ganarle 4-1 en penales al Atlético de Madrid. Gran artífice de esto fue el centrocampista uruguayo Federico Valverde.

A parte de la gran actuación del “merengue”, el volante se jugó la vida al minuto 21 de la segunda mitad del tiempo extra, cuando una contra de los “colchoneros” derivó en un despliegue veloz de Alvaro Morata que lo dejaba mano a mano frente al portero blanco Courtois, con pocas opciones por hacer y la amenaza que se acercaba cada vez más Valverde decidió lanzarse con toda su humanidad para derribar al delantero español, roja directa y lo demás es historia.

Esta acción ocasionó que se ponga en duda hasta que punto estuvo bien realizar esa falta. Lo cierto es que la gran mayoría en su lugar habría hecho lo mismo, el director técnico del cuadro rojiblanco fue imparcial y declaró: “Fue la jugada más importante del partido si seguía (Morata) era gol, cualquiera hubiera hecho lo mismo, el hizo lo que tenía que hacer”.

Su director técnico Zinedine Zidane se expresó también sobre la jugada que está dando la vuelta al mundo. “Lo ha hecho bien, al final había que hacer eso (la infracción), se ha disculpado con Álvaro (Morata) que se conocen muy bien, bueno luego “Fede” (Valverde) se ha ganado el trofeo al mejor jugador y es suyo pero sabe que es también un trofeo de todos los jugadores que dan todo en el campo”.

Federico Valverde fue escogido el mejor del partido, pues al margen de su expulsión, apoyó bastante en todas las áreas del campo, además este declaró sobre el trofeo y acerca de la falta a Morata. “Bueno, como lo vieron todos fue algo que no se debe hacer obviamente, son compañeros que juegan por otro equipo. Le pedí disculpas a Álvaro, obvio no está bien hacer lo que hice pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título pero me queda esa espinita por lo que hice”, declaró el jugador del Madrid.

Grandes responsables de que el partido haya quedado en cero hasta los penales fueron los arqueros de ambas escuadras que “ahogaron” en varias ocasiones el grito de gol y uno de ellos fue Jan Oblak que también opinó sobre la acción del jugador uruguayo. Es difícil opinar, no es bonito de ver pero al final lo ha hecho para que no marquemos, es una roja clara, decidió así y nosotros no tuvimos la ocasión clara”, sentenció el portero de Eslovenia.

Federico Valverde llegó al Madrid en la temporada 2016/2017, sin embargo fue enviado al Castilla y luego prestado al Deportivo La Coruña para finalmente volver para la temporada 2018.