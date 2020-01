Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 24 de enero de 2020

Partidos de hoy viernes 24 de enero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Superliga Argentina Gimnasia vs Vélez FA Cup LaLiga Santander Serie A Italia Brescia vs Milan Liga MX Preolímpico Sub-23 Chile vs Argentina ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 24 DE ENERO

14.00 horas Utrecht vs Den Haag - Eredivisie

14.30 horas Dortmund vs Colonia - Bundesliga

14.45 horas Niza vs Stade Rennais - Liga 1 Francia

14.45 horas Brescia vs AC Milan - Serie A Italia

15.00 horas Osasuna vs Levante - LaLiga Santander

15.00 horas Cádiz vs Racing - LaLiga SmartBank

15.00 horas Northampton vs Derby - FA Cup

15.00 horas QPR vs Sheffield Wednesday

15.35 horas Aldosivi vs Lanús - Superliga Argentina

17.40 horas Gimnasia La Plata vs Vélez

19.45 horas Rosario Central vs Huracán

19.45 horas Unión Santa Fe vs Argentinos Jrs.

18.00 horas Venezuela vs Ecuador - Preolímpico Sub-23

20.30 horas Chile vs Argentina

16.30 horas Everton vs U. de Concepción - Liga Chile

19.00 horas O'Higgins vs U. La Calera

18.00 horas Rionegro Águilas vs Jaguares de Córdoba - Liga Águila

20.05 horas Once Caldas vs Santa Fe

22.00 horas Puebla vs Querétaro - Liga MX

22.10 horas Tijuana vs América

20.00 horas Tampico Madero vs Cimarrones de Sonora - Ascenso MX

22.00 horas Venados vs Zacatepec



PREOLÍMPICO COLOMBIA 2020

El Torneo Preolímpico Colombia 2020 sigue en marcha, con la tercera fecha del Grupo A. Venezuela podría eliminar a Ecuador, mientras que de fondo, Argentina, que viene descansado, buscará quitarle la punta al invicto Chile. Un partidazo de grandes emociones.



SERIE A ITALIA

La Serie A de Italia entra a la fecha 21. El AC Milan llega luego de dos victorias al hilo y quiere una tercera para meterse seguir subiendo en la tabla. La necesidad de ganar también es del Brescia, que actualmente está en la zona de descenso directo.



BUNDESLIGA

La Bundesliga de Alemania llega a la fecha 19. El Borussia Dortmund tiene la obligación de ganar en casa para escalar y Erling Braut Håland quiere más goles. Colonia será el rival, nada fácil por su antecedente de 4 victorias al hilo.

LIGA 1 FRANCIA

La Liga 1 de Francia regresa, con la fecha 21 en disputa. Stade Rennais (36 puntos) no se moverá de su 3° lugar, así gane o pierda, pero el objetivo es acortar distancias con Marsella (41 puntos). El Niza tiene 28, en la mitad de la tabla y lejos descenso.



LALIGA SANTANDER

También fecha 21 en España. El primer partido del fin de semana será entre equipos de similar actualidad, en la mitad de la tabla de posiciones. Levante (12° con 26 unidades) visitará a Osasuna (13° con 25) y cada uno puede despuntar.



FA CUP INGLATERRA

Será un fin de semana sin Premier League en Inglaterra, pero se juega la FA Cup. Derby de Wayne Rooney visitará al Northampton, en una disputa por entrar a los octavos de final.



SUPERLIGA ARGENTINA

La Superliga Argentina se reanuda oficialmente, con duelos atractivos. Lanús buscará escalar tras su visita a Aldosivi. Luego, Luis Abram y Vélez chocará con Gimnasia de Maradona, finalmente Argentinos Jrs. quiere ser único puntero venciendo a Unión Santa Fe.



LIGA CHILENA

El fútbol en Chile está de regreso con su fecha inaugural. Unión La Calera genera expectativa en su visita a O'Higgins.



LIGA ÁGUILA COLOMBIA

La primera fecha inicia en Colombia. Rionegro Águilas recibe a Jaguares de Córdoba, mientras que el siempre protagonista Independiente de Santa Fe tendrá que visitar a Once Caldas.



ASCENSO MX

El Torneo de Ascenso en México contará con la participación de Rodrigo Cuba y Alejandro Duarte, ambos parte del Zacatepec. Podrían debutar en la visita a Venados, por la fase regular.



LIGA MX

Tercera fecha de la Liga MX. Puebla de Juan Reynoso recibirá a Querétaro, con la posibilidad de ser puntero si gana. Más tarde, el América, en una similar situación, visitará a un Tijuana que todavía no encuentra su mejor forma, desde la campaña pasada.

