Barcelona perdió 2-0 ante Valencia por la fecha 21 de la Liga Santander [Resumen y goles]

Barcelona perdió 2-0 ante Valencia, en calidad de visita, por la fecha 21 de la Liga Santander. Con ello, los 'culés' podrían ser desplazados del primer lugar si el Real Madrid se impone sobre el Valladolid.

Maxi Gómez se falló un penal, pero luego tuvo su revancha al marcar el segundo de los 'ches'. El primero fue autogol de Jordi Alba. Lionel Messi intentó por todas las vías, sin embargo, no pudo evitar la caída de los suyos.

SEGUNDO TIEMPO

94' ¡Final! Valencia se impuso 2-0 sobre el Barcelona con anotación de Maxi Gómez y un autogol de Jordi Alba.

90' Messi la tuvo pero el arquero Doménech respondió.

85' Messi se anima con un disparo rasante, pero el balón terminó en las manos de Doménech.

82' El colegiado anula el gol de Gabriel Paulista por una falta contra Piqué.

77' ¡GOOOOOL DE VALENCIA! Maxi Gómez anota el segundo del conjunto 'che' y prácticamente liquida el partido.

74' Messi, una vez más, intentó vulnerar la valla de Doménech, pero en esta oportunidad de tiro libre. El guardameta de los 'Murciélagos' lo atajó.

70' Messi, ahora por la vía aérea, casi convierte. El astro rosarino no pudo conectar bien el balón con la cabeza.

67' ¡Uffff! Lionel Messi casi anota una pinturita de gol al bombearle el balón al guardameta Doménech.

65' No viene funcionando la sociedad Messi - De Jong. Barcelona extraña a Luis Suárez.

62' Sergi Roberto le comete una dura entrada a Rodrigo, quien ingresó en el complemento por Kevin Gameiro.

59' ¡Nooo! Messi, una vez más, tuvo la chance de igualar las cosas con un disparo rasante. El balón pasó rozando el travesaño.

57' Lionel Messi tenía la oportunidad de poner la paridad, pero Gabriel Paulista fue el salvador al evitar el disparo del "10".

54' Coquelin es amonestado por agarrar de la camiseta a Messi y cortar el juego.

51' Sergio Busquets se gana la tarjeta amarilla por un agarrón a Ferrán Torres.

48' ¡GOOOOL DE VALENCIA! Maxi Gómez rompe la paridad con un soberbio derechazo. El balón se desvió en Jordi Alba.

¡Ya se juega el complemento! Ningún equipo ha realizado variantes.

PRIMER TIEMPO

45' ¡Final del primer tiempo! Barcelona y Valencia empatan a cero al término de la primera mitad.

40' Los de Valencia solo están trasladando el balón y esperando que se acabe la primera mitad.

37' Lionel Messi está muy impreciso en los pases. El argentino quiso buscar a Arthur que llegaba solo, pero su pase fue interceptado.

35' Soler le cometió una dura entrada por detrás de Messi, pero el árbitro no le mostró amarilla.

32' ¡NO PERDONA! Garay, central del Valencia, le fue con todo a su compatriota Messi en un balón dividido.

29' ¡GIGANTE! Ter Stegen salvó su portería con una felina atajada, tras disparo de Kevin Gameiro.

28' Lionel Messi intentó batir la valla de Doménech, pero su disparo se fue muy desviado.

27' El Barcelona tiene una gran oportunidad de abrir el marcador desde los pies de Messi de un tiro libre.

25' Lionel Messi intentó hacerle una gambeta a Gabriel Paulista, pero el defensor se paró bien y le quitó el balón limpiamente.

23' Antoine Griezmann viene teniendo poco protagonismo en el partido. Ansu Fati pide más balones que el atacante francés.

19' ¡UFFFF! Piqué casi anota un autogol, pero Ter Stegen estuvo atento a la jugada.

14' El Barcelona despertó y ahora está metiendo contra las cuerdas al Valencia.

12' ¡NOOOO! Ter Stegen evitó la conquista de Maximiliamo Gómez desde el punto blanco de penal.

11' El árbitro se apoyará en el VAR para revisar el penal.

10' ¡Penal para Valencia! Piqué le comete falta a Gayá.

6' Jordi Alba intentó mandar un pase al hueco para Griezmann, pero no estuvo preciso. Recuperó Wass.

3' Recién tres minutos de iniciado el juego y el Barcelona se ha apoderado de la posesión del balón. Valencia espera en su campo.

¡Ya rueda el balón en Mestalla! Barcelona se mide ante el Valencia por la Liga Santander.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Sergi Roberto, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, F. de Jong, Sergio Busquets; Ansu Fati, Griezmann y Messi.

The starting 1️⃣1️⃣ for #ValenciaBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2020

Valencia: Doménech; Paulista, Garay, Wass, Gayá; Soler, Kondogbia, Coquelin, Torres; Gameiro, Gómez.

PREVIA

Los azulgranas vienen de ganar en la pasada fecha al Granada por la mínima diferencia con una anotación de Lionel Messi. El conjunto de Quique Setién se mantiene en la cima de la tabla, al igual que su eterno rival el Real Madrid, con 43 puntos.

"Es verdad que siempre que un equipo pierde el partido anterior, las ganas de romper las racha incentivan pero siempre esperará al mejor equipo. Es un gran equipo con grandes futbolistas y será un equipo con mucho nivel. Tienen capacidad para atacarnos. Tendremos más espacios que en los partidos anteriores.", declaró Setién en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Valencia viene de caer goleado por por 4-1 al Mallorca con goles de Raillo, Budimir (2) y Rodríguez. Los dirigidos por Albert Celades acumulan 8 victorias, 7 empates y 5 derrotas en el presente certamen español.

"El Barcelona ha tenido un cambio de entrenador reciente pero está en lo más alto de la clasificación e intentaremos minimizar las cosas buenas que tienen y potenciar las nuestras.", señaló el técnico de los "murciélagos" en la previa del encuentro.

La última vez que Barcelona y Valencia se vieron las caras fue en setiembre del 2019. El encuentro que se desarrolló en el Camp Nou se lo llevaron los azulgranas por 5-2 con tantos de Luis Suárez (2), Piqué, De Jong y Ansu Fati, mientras que los "murciélagos" descontaron por medio de Gameiro y Gómez.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BARCELONA - VALENCIA EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA SANTANDER

XI Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti; Sergio Busquets, Ansu Fati, Jordi Alba, Arturo Vidal, Ivan Rakitić; Lionel Messi, Antoine Griezmann.

XI Valencia: Jaume Doménech; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà; Carlos Soler, Lee Kang-in, Francis Coquelin, Denís Chéryshev; Kevin Gameiro, Maximiliano Gómez.



¿Qué canal transmite Barcelona vs Valencia EN VIVO por LaLiga?

Barcelona vs. Valencia se transmite en el Perú y Latinoamérica a través de los canales de ESPN y ESPN 2. En México, lo pasará la cadena Sky Sports HD. En España, el partido va por LaLiga TV, Movistar+, Movistar LaLiga y Mitele Plus.

¿A qué hora juega hoy el Barça?

El Barcelona se enfrenta al Valencia a las 10.00 a.m. (hora peruana) y 4.00 p.m. (hora de México) del sábado 25 de enero.

