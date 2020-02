Hinchas de Colo Colo exigen salida de Mario Salas y generan disturbios [VIDEO]

Mario Salas ha sido muy criticado desde su llegada a Colo Colo, pues no mostró un juego atractivo como el que deseaban los hinchas. La temporada 2020 no ha iniciado de la mejor manera y los fanáticos no se guardan nada, pues le dedicaron duro cántico esta tarde.

“Mario Salas ya se va, ya se va, ya se va, Mario Salas ya se va”, se escuchó al unísono en el Estadio Monumental de Santiago, durante el clásico Albo-Cruzado ante la Universidad Católica. Desde hace unas semanas, la paciencia de la hinchada parece colmada.

Ante la Universidad Católica, las cosas no marcharon de la mejor manera para Colo Colo, pues estaban 2-0 abajo en el marcador a pesar de su localía y fue el momento en el que el cántico se hizo mucho más fuerte. Cabe mencionar que solo se jugó con hinchada local.

Y es que, con esta caída parcial, Colo Colo podría sumar su tercera derrota al hilo en la primeras cuatro fechas, mostrando un déficit en cuanto al estilo de juego, lo que molesta mucho más a los hinchas por los grandes fichas y fuerte inversión que se ha realizado.

La prensa en Chile ya había mencionado que la salida de Mario Salas de la dirección técnica de Colo Colo está muy cerca, incluso expresando que un mal resultado ante la U. Católica lo sentenciaría. Por ahora, ese indicio está pasando y el vínculo podría terminarse.

Colo Colo vs U. Católica suspendido por problemas con los hinchas

Los goles de Luciano Aued (46') y César Pinares (69') hicieron que la furia de desate entre los hinchas del 'Cacique', que generaron problemas y lanzaron algunos proyectiles al terreno de juego, que afectó a uno de los jugadores. El Clásico se tuvo que suspender.