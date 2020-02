Champions League cambia de trofeo a partir de estos octavos de final

Champions League a parte de traernos partidos muy atractivos para este jornada, entre el que destaca el duelo del Liverpool vs. Atlético de Madrid, tendrá algunos cambios, entre ellos es el trofeo que se entregará al mejor jugador del partido, ya que desde estos octavos de final no será el mismo.

El mejor jugador del partido es elegido luego de analizar los siguientes puntos; “su papel en momentos decisivos, madurez táctica, creatividad e inspiración, habilidades excepcionales y juego limpio”, así indica el reglamento.

Escoger al mejor jugador del partido no es una tarea solo de uno, pues en esa función donde intervienen cerca de nueve especialistas (ex jugadores, ex entrenadores) que se encargarán de valorar y decidir cuál jugador es merecedor del galardón.

Liverpool vs. Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League

Los 'Reds' van por el triunfo al Wanda Metrpolitano, sabiendo que su rival de turno no atraviesa un buen momento futbolísitco, sin embargo, son consientes que los dirigidos del 'Cholo' Simeone no serán nada fáciles de vencer. Vale recordar que el Liverpool lleva una racha de más de un año sin perder un partido.

PSG vs. Borussia Dortmud por los octavos de final de la Champions League

Los parisinos van con toda su artillería pesada al Signal Iduna para buscar romper su maldición y obtener una victoria que lo ayude a avanzar a la siguiente fase. Neymar y Mbappé serán los encargados del ataque y a ellos se le sumaría Edison Cavani o Mauro Icardi.

Sin embargo, en frente tendrán a un duro equipo alemán que será una barrera. Erling Haland, con solo 19 años, es la carta de gol del Borussia, pues desde su debut en el equipo no ha hecho más que deslumbrar con sus grandes actuaciones.