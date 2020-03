Peñarol vs Athletico Paranaense [ESPN EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver Copa Libertadores

ESPN EN VIVO Peñarol vs. Athletico Paranaense inician la la fase de grupos de la Copa Libertadores hoy martes desde las 19:30 horas en Brasil. El duelo va EN DIRECTO por ESPN y también puedes seguir las mejores jugadas y el minuto a minuto por Líbero.pe.

MINUTO x MINUTO | Peñarol vs Athletico Paranaense

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' 7.30 p.m. (Colombia) y 9.30 p.m. (Argentina)

Formaciones confirmadas Peñarol vs Athletico Paranaense

Peñarol: Dawson, González, Kagelmacher, Abascal, Rojas, De Los Santos, Vadocs, Trindade, Piquerez, Terans, Jiménez.

Entrenador: Diego Forlán.

Athletico Paranaense: Jandrei, Adriano, Bambu, Heleno, Azevedo, Wellington, Erick, Cittadini, Nikao, Eduardo y Bissoli.

Entrenador: Dórival.

Peñarol vs Athletico Paranaense

Diego Forlán debuta con Peñarol con algunas dudas en su equipo tras la última derrota ante Defensor Sporting por la liga local. Para el choque copero, tiene alguna bajas como la de Fabricio Formiliano y Jonathan Urretaviscaya (lesión).

Mientras que 'Cebolla’ Rodríguez viajó con el equipo pero no sería de la partida al no estar al 100%. Ante los inconvenientes, Diego Forlán hará uso de algunos jóvenes para completar su once frente a Paranaense.

La volante "carbonera" estará conformada por Krisztian Vadócz, Jesús Trindade, Matías De Los Santos y Facundo Pellistri. Mientras que la ofensiva, Forlán pondrá a Xisco Jiménez y David Terans.

Por su parte, Athletico Paranaense llega de tres victorias al hilo en tu torneo estatal. Tras ganar la Copa Brasil, el elenco de Dorival Junior tuvo una baja de 10 jugadores que cambiaron de camiseta.

Solo llegaron seis refuerzos que tienen la obligación de hacer una buena Copa Libertadores, y su primer escollo, será el histórico Peñarol.

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO posibles alineaciones

Athletico Paranaense: Jandrei; Adriano, Thiago Heleno, Marcio Azevedo, Robson Bambu, Wellington, Nikao, Leo Cittadini, Erick, Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli

Entrenador: Dorival Júnior

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal, Rodrigo Rojas, Krisztian Vadócz, Jesús Trindade, Matías De Los Santos, Facundo Pellistri, Xisco Jiménez y David Terans.

Entrenador: Diego Forlán

Hora: 19:30

Escenario: Estádio Joaquim Américo Guimarães (Curitiba, Paraná)

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO canales de transmisión

Argentina ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur

Colombia ESPN Sur, ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay FOX Play Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO horarios

Perú: 19:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia 20:30 horas

Estados Unidos: 19:30 horas

México: 19:30 horas

¿Qué es la Copa Libertadores 2020?

Copa Libertadores de América se juega desde 1960 y constituye a todos los campeones del continente Sudaméricano. Antes de llamaba Copa de Campeones de América, siendo cambiada en 1965 por el nombre actual.

La Copa Libertadores tuvo varios formatos. Al inicio solo los campeones solo podrían participar. Luego, en 1966, se incluyeron a los sub campeones.

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de video operado por Facebook que funciona desde el 2017 en Estados Unidos. Al año siguiente comenzó a funcionar en todo el mundo.