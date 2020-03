Romelu Lukaku y su millonaria donación a hospital de Italia para luchar contra el coronavirus

El mundo entero viene librando una dura batalla contra el peligro COVID-19 o coronavirus ya ha cobrado más de 9 mil vidas e infectando a otras 200 mil en todo el globo. Italia es uno de los países que más golpeado se ha visto por este brote reportando centenares de víctimas fatales al día habiendo llegado a un punto que ni China alcanzó.

Por ello, la Serie A de Italia y toda la actividad deportiva del país de la bota fue suspendida como medida de prevención del coronavirus. Los futbolistas de los clubes que residen en dicho país han acatado al pie de la letra la disposición del gobierno acerca del aislamiento social obligatorio tal y como pasa en el Perú.

Ahora, una de las figuras del Inter de Italia como Romelu Lukaku, utilizó sus redes sociales para comunicar de la millonaria donación que realizó al hospital San Raffaele de Milán para que este nosocomio pueda seguir luchando contra el avance del coronavirus.

“Hola a todos, soy Romelu Lukaku. En ese momento difícil, tenemos que permanecer unidos y quedarnos en casa. Italia es un país increíble que ha hecho muchas buenas cosas por mí y por mi familia. Por eso, quiero ayudar a este país donando 100,000 euros al hospital San Raffaele. Sería grandioso si pudieran ayudar a la gente y a los hospitales también. Sigamos unidos y fuertes”, expresó el atacante belga en las redes sociales de Inter.

El drama de Romelu Lukaku

Solo unas horas antes, el atacante belga se manifestó acerca de su encierro en Italia por el coronavirus donde expresó sentirse desesperado por no poder ver a su hijo, ya que vive completamente solo en el departamento que le asignó el club.

"No puedo salir, no puedo entrenar... Lo echo de menos, como jugar ante los aficionados. Llevo nueve días encerrado y casi me vuelvo loco ayer. Echo de menos la vida normal y ver a mi hijo, a mi madre, a mi hermano... En esta situación, comienzas a valorar lo que tienes", afirmó.