Ex mundialistas arremeten contra Ronaldinho: "Es incluso estúpido"

La ex estrella del Barcelona, Ronaldinho, atraviesa un mal momento en lo que es su vida fuera del terreno de fútbol. Aún en la cárcel tras el escándalo de los pasaportes falsos, ‘Dinho’ celebra sus 40 años y pese a eso, dos ex mundialistas de la Selección Brasileña no dudaron en criticarlo por sus irresponsables actos.

Lejos de festejar su onomástico como ya nos tiene acostumbrados, con exuberantes fiestas y grandes compañías. Ronaldinho se encuentra festejando un año más de vida, encarcelado en Paraguay y junto a su hermano Roberto de Assis Moreira.

Este hecho no ha pasado desapercibido en el entorno del deporte, y una gran cantidad de futbolistas han saludado al campeón del mundo. Sin embargo, los ex futbolistas, Walter Casagrande y Sebastiao Lazaroni, brindaron duras palabras sobre el momento de ‘Dinho’.

El primero en hablar fue Casagrande, también ex jugador del Barcelona. "Fue uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. En el campo, siempre tomó las decisiones correctas, pero cuando se detuvo, tomó decisiones equivocadas. Esa elección no la puedes entender. Es incluso hasta estúpido. Es difícil de aceptar", señaló Casagrande.

Por su parte, Lazaroni, quien dirigió a Brasil en Italia 90’, también expreso su molestia. “Esto puede ser una alerta para otros jugadores. Creo que el atleta a menudo está rodeado de personas que quieren aprovecharse. Porque el jugador tiene la popularidad y buena condición financiera. Luego la gente presenta propuestas sorprendentes. Quiero creer, que él creía que esta identidad paraguaya era algo honorario, lo que mostraría una dosis de infantilismo fuera del campo de su parte”, sentenció.

Ronaldinho en prisión

Hay que recordar, que el brasileño ya lleva casi un mes en la cárcel paraguaya, y en ese tiempo ha conseguido incluso un trofeo. Ronaldinho salió campeón del torneo de internos de la prisión y se ganó un lechón. Sin dudas, ese campeonato no lo tienen ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.