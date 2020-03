Gustavo Dulanto: "La ‘para’ me agarró en buen momento pero la salud es lo primero"

Toda Europa, no solo España e Italia, se ha visto afectada por la propagación del coronavirus y Portugal, país en el que reside Gustavo Dulanto, defensor nacional que juega en el Boavista, no fue la excepción.

Portugal, al igual que otros países alrededor del mundo, se encuentra en un aislamiento social decretado por su Gobierno, por lo que Gustavo Dulanto vio frenado su buen momento con el Boavista.

Si bien no ha tenido mucha regularidad a lo largo de esta temporada, en los últimos partidos ha sido considerado por su entrenador. Es más, marcó un gol en el duelo de visita ante Tondela, jugado el 7 de marzo y que concluyó con un marcador de 1-1.

"El domingo 15 teníamos que jugar a puerta cerradas, pero dos días antes nos avisaron que el partido se suspendía. Luego, nos confirmaron que el campeonato ya no se podía dar hasta nuevo aviso. Lamentablemente, la ‘para’ me agarró en buen momento, pero la salud es lo primero", declaró el peruano.

Respecto a su aislamiento, Dulanto comentó que no han declarado toque de queda porque la población lusa está respetando las normas del gobierno.

Sin embargo, enterado de la situación de algunos países sudamericanos, el jugador de 24 años pidió a los peruanos que sigan las recomendación por el bien de su salud.

"Converso con familiares de Perú y amigos de Argentina, y me comentan que no están acatando las órdenes. No es broma, el virus está cada vez más fuerte", añadió.