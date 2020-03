¿Liverpool podría perder la Premier League? FA ya anuló la temporada 2019-20 en algunas categorías

El Covid-19 afectó a todo el mundo, incluyendo al deporte, como el fútbol. En Inglaterra siguen aumentando los casos de contagio, lo que ha obligado a la FA (Asociación de Fútbol en Inglaterra) a dar por terminadas algunos de los torneos que organiza, por salud.

A través de un comunicado oficial, la organización a cargo del fútbol en Inglaterra hizo oficial la decisión inicial que han tomado respecto al desarrollo de las ligas en las distintas categorías, ante el azote por el Covid-19. La anulación de resultados fue tomada.

Según de pudo conocer, toda la actividad hecha, antes de la suspensión del 13 de marzo, quedará eliminada a partir de la séptima división hacia las inferiores, consideradas en Inglaterra como 'fútbol no profesional'. La división femenina también lo hará de su tercera a sexta categoría.

De está forma, la iniciativa de regresar a la actividad luego del 30 de abril queda fuera de discusión para estas divisiones inferiores. La disposición anula todos los resultados hasta ahora, no habrá un campeón legítimo ni tampoco se consumarán ascensos o descensos.

Además, se pudo conocer que la 5ª (National League) y la 6ª (National League South/North) también están siendo analizadas para seguir este camino. Por ahora, la Premier League, Championship, League One y League Two siguen en la posibilidad de reanudarse si la salud no corre peligro.

La FA Cup todavía seguirá en juego

Finalmente, también se pudo conocer que la FA Cup todavía no ha sido anulada y mientras exista la opción de volverse a jugar, el certamen estará en marcha. Esta copa de Inglaterra, la más añeja del mundo, se reanudará en tanto el Covid-19 no sea un peligro para la salud de los deportistas y de los hinchas.