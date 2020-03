Stanislav Cherchésov: ¡El fútbol volverá sin falta a nuestra vida!

Sobre el Mundial 2018.

LdeCh: Hace algunos días, la FIFA mostró su película oficial sobre el mundial 2018. Los peruanos después de verla, por un lado sentían una sensación de frustración, debido a que en ella no se muestra ninguna toma con la participación de ellos (Como se recuerdo se nombró oficialmente a los habitantes del país incaico como "la mejor hinchada" del Mundial 2018"), y por otro lado, una gran alegría, viendo al final de la película una toma triunfal, después del encuentro con España en la que se ve a usted y a nuestro corresponsal Lorenzo de Chosica. Llamadas y mensajes de alegría se hicieron llegar a nuestra redacción y por las redes sociales al mismo periodista y -todos ellos a unísono, le trasmiten sus palabras de gran respeto y agradecimiento, ya que este instante fue uno de los originales del Mundial 2018, y para siempre quedará en la memoria de los hinchas peruanos, quienes viendo tal gesto público de parte suya en la conferencia de prensa post-partido Rusia-España, dejaron a un lado la tristeza del fracaso de su selección, y nuevamente se sintieron participantes felices de la fiesta mundial del fútbol en Rusia.

SSCh: Puedo decirles que con Lorenzo guardamos cálidas relaciones de amistad. Antes del inicio del campeonato mundial en Rusia, pocos aficionados y periodistas creían en nuestra selección nacional. En cada conferencia de prensa nos hacían preguntas suspicaces. Y he aquí que en una de ellas, Lorenzo dio un discurso ardiente en apoyo a nuestro equipo, y eso, entonces, causó la admiración de muchos y a nosotros nos tocó el corazón. Por supuesto que esas palabras pronunciadas por él se quedaron grabadas en nuestra memoria y después de vencer y eliminar a España nos acordamos de nuestro amigo latinoamericano, y públicamente le hicimos entrega del recuerdo memorable. Seguidamente, él visitó nuestro entrenamiento en Novogorsk. Y en la actualidad hacemos lo posible por mantener relaciones de amistad.

LdeCh: A Usted personalmente, ¿le gustó cómo hacían barra los hinchas latinoamericanos y rusos en el Mundial 2018?

SSCh: En la FIFA reconocieron que el Campeonato Mundial de Rusia 2018 fue el mejor de la historia. Yo mismo hablé varias veces con colegas, aficionados y periodistas de muchos países y, todos como uno destacaron la excelente organización del torneo. Nosotros sentíamos el apoyo de los aficionados rusos en cada juego. ¡Fue simplemente estupendo! El país se fusionó en uno, y en las tribunas reinaba un ambiente fantástico.

Con respecto a los fanáticos del fútbol peruano, oí hablar de ellos cosas buenas. Ellos se diferenciaban por su colorido inimitable, por su dinamismo, y también quedaron retratados en la memoria de la comunidad futbolística mundial.

LdeCh: ¿A qué jugadores peruanos conoce Usted personalmente?

SSCh: En cuanto a esto, en particular, no puedo hacer alarde de nada. Conozco a Pizarro, que jugaba exitosamente en la Bundesliga alemana. Y, por supuesto, a Jefferson Farfán. Él llegó a "Lokomotiv" no completamente sano y listo para jugar, pero después se puso en forma y ayudó al equipo moscovita a ganar medallas de oro. Desafortunadamente, en los últimos tiempos Farfán ha jugado muy poco debido a las lesiones, pero es obvio que este jugador de alta calidad todavía es capaz de traer beneficio al equipo ferroviario.

LdeCh: ¿Le gustaría a Usted jugar un encuentro de control con la selección nacional de Perú?

SSCh: Sería interesante jugar contra la selección nacional de Perú. Yo recuerdo que antes del campeonato del mundo 2018 nosotros jugamos con los combinados nacionales de otros continentes lo que nos dio una experiencia invalorable. Pero desafortunadamente, el calendario internacional prácticamente no da tal posibilidad. Fundamentalmente tenemos ya en carpeta encuentros oficiales con selecciones europeas, mientras que para los partidos de control lamentablemente queda muy poco espacio en el calendario.

Sobre la Copa América 2019.

LdeCh: ¿Qué le pareció el levante del combinado nacional peruano en la CA 2019, después del catastrófico 1-5 frente a Brasil, y considera Ud. que Perú merecía algo más que la medalla de plata?

SSCh: Es absolutamente comprensible que las medallas de plata en un torneo de tal envergadura significan un gran éxito. Tomando en consideración de que durante decenas de años Perú lograba tan altos resultados rara vez, se puede decir que en cualquier caso, esta vez saltó más alto que su cabeza, adelantando a muchos favoritos de la Copa América. El equipo jugaba brindando espectáculos futbolísticos y al mismo con una precisa comprensión de cómo resolver la tarea impuesta. Pudo, alegrar a sus hinchas y ganar medallas.

Sobre el aplazamiento de la Euro 2020.

LdeCh: desde el punto de vista futbolístico, ¿cuáles son, para la selección de Rusia, las ventajas y desventajas que Ud. ve, con relación al aplazamiento de la EURO 2020?

SSCh: En cuanto a esto es complicado hablar de ventajas y desventajas. Está claro que se ha interrumpido la preparación para el campeonato de Europa, el cual ha sido pospuesto por un año. Pero en la misma situación están todos los equipos, por eso, no debe existir ningún pánico ni descontento. Aceptamos esto como un hecho. Ahora la principal pregunta es si habrá concentraciones y encuentros de control en junio, y en otoño confiamos en jugar, de acuerdo al orden establecido, los 6 encuentros por la Liga de las Naciones.

LdeCh: Si la Euro 2020 no hubiese sido aplazada, ¿qué selecciones en su opinión, serían las favoritas?

SSCh: En esto no voy a ser original. Entre ellas están Francia, España, Alemania, y claro está, nuestro adversario de grupo, Bélgica. El año pasado nos enfrentamos con ella dos veces en el ciclo clasificatorio y ambas veces perdimos. Jugamos de forma diferente desde el puno de vista táctico y recibimos gran cantidad de información importante, la que esperamos, nos servirá en el futuro. No por casualidad Bélgica encabeza el ranking FIFA. Tan fuerte equipo en este país no había habido nunca antes.

LdeCh: ¿Como los jugadores de la selección de Rusia mantienen su forma, en las condiciones de cuarentena?

SSCh: Por las causas conocidas, la selección de Rusia no pudo llevar a cabo las sesiones de entrenamiento en marzo. Todos los jugadores ahora están a disposición de sus clubes y nosotros no podemos influenciar en su preparación. La mayoría de los equipos se han tomado unas dos o tres semanas de vacaciones, algunos continúan entrenándose. El comando técnico de la selección de Rusia esta moritoneando la situación y tiene contacto con los jugadores. Es muy importante que cada uno de ellos mantenga su forma, independientemente del régimen en el que tienen lugar los entrenamientos en los clubes.

LdeCh: En la selección de Rusia, Yury Zhirkov -que actualmente tiene 36 años- es uno de los más veteranos y pieza fundamental en la defensa de la selección. ¿Qué jóvenes jugadores Ud. ve como potenciales reemplazantes de él, en la supuesta Euro 2021?

SSCh: Puedo decirle que a la última concentración fueron llamados sólo diez jugadores de los que tomaron parte en el Mundial 2018. La selección de Rusia se renueva, es un proceso que pasa constantemente. Alguien destaca y llama la atención de nuestro comando técnico. Hay interesantes futbolistas de la selección juvenil, que está luchando por clasificar al campeonato europeo. Sobre nombres concretos, yo considero no hablar.

LdeCh: Nosotros nos sentimos contentos por el excelente comienzo de Fiódor Smólov en LaLiga, esto significa que el potencial goleador de la selección de Rusia crece, ¡más el regreso de Kokorin!

SSCh:Algunos jugadores-candidatos a la selección de Rusia cambiaron de club el invierno pasado. Entre ellos Smólov, sóboliev y Komlichenko. Smólov ya anotó un golazo a Real Madrid, seguiremos observándolo. En cuanto a Kokorin, él está en situación diferente. Quiérase o no, Alexander no jugó muchos partidos. Todo depende de los propios jugadores, que con su juego deben convencer a los entrenadores y aficionados que son necesarios al equipo nacional.

Sobre Farfán y las posibilidades de la clasificación de Perú al Mundial de Qatar.

LdeCh: Cómo valora Usted el aporte de Farfán en los logros del FC Lokomotiv, en las tres últimas temporadas de la premier Liga de Rusia?

SSCh: Ya lo he dicho líneas arriba. Si no le van a perwseguir las lesiones, él puede aún traer más beneficios al club. Yo considero importante el aporte de Farfán en los últimos logros de Lokomotiv.

LdeCh: ¿Qué chances ve Ud. de la clasificación de Perú al Mundial de Katar?

SSCh: Me es dificultoso hablar sobre esto, pues no conozco bien a la selección de Perú. Pero después del éxito en 2019, me parece que van a enfrentarla más seriamente. Los peruanos la verán difícil.

LdeCh: Tiene Ud. Deseos de visitar y comunicarse con Ricardo Gareca -el entrenador de la selección de fútbol de Perú?

SSCh: Yo me comunico con mucho gusto con los colegas, esto amplía nuestros conocimientos. Si se da tal posibilidad, claro que estoy listo para encontrarme con él. Aunque comprendo que hacer esto no es fácil, toda vez que Perú y Rusia están lejos uno del otro.

Sobre el oficio de los guardametas.

LdeCh: Un adolescente peruano , que se dedica al oficio de guardametas, le pide a Ud. consejo, ¿qué tres cualidades hay que desarrollar, para intentar mantener la valla intacta?

SSCh: Me es difícil diferenciar precisamente tres cualidades. El trabajo de guardameta significa la presencia de una serie de cualidades, y todas ellas son importantes. Sólo enfatizo que cada chico y joven que ha decidido ser guardameta, tiene que sin falta querer su oficio.

Finalización

LdeCh: Finalizando, le expresamos nuestro agradecimiento por la entrevista que nos ha concedido, y le pedimos dirigir sus palabras de aliento al pueblo peruano, que está acatando medidas severas que limitan su libre movimiento en las condiciones de la pandemia del coronavirus.

SSCh: Ahora todo el mundo está padeciendo el serio problema del coronavirus. Todos nosotros, este tiempo estamos en la obligación de poner en práctica la paciencia y autodisciplina, observar todas las medidas necesarias de seguridad y, antes de todo, tratar de evitar lugares de masiva concurrencia. ¡El fútbol volverá sin falta a nuestra vida!