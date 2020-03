Francia: Liga 1 analiza préstamo de hasta 250 millones de euros para ayudar a clubes

La Liga 1 de Francia también hizo fuerza en que la salud está por encima de todo y detuvo la actividad deportiva al poco tiempo de que el coronavirus empezó a hacerse notar en Europa. Esta decisión fue aplaudida, pero ahora los clubes están sufriendo.

El hecho de haberse detenido el fútbol también hizo que los ingresos económicos se vean congelados, pero no los gastos. Los equipos tienen que seguir abonando su salario a los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores que tengan, pero esto genera un déficit.

Sin ingresos y con gastos por cubrir en este tiempo, los clubes de la Liga 1 van a terminar la temporada con números en rojo. Ante esta posibilidad, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en Francia busca crear un fondo crediticio comunitario, como salvavidas.

La estimación es que esta tendría entre 200 a 250 millones de euros para ayudar a las entidades que tengan problemas financieros durante esta crisis mundial. El Marsella, por ejemplo, ya mostraba pérdidas y con el COVID-19 todo se ve mucho más agravado.

El PSG tampoco se salva, pues estas semanas sin actividad podría llevarlos a perder 215 millones de euros, pues sus gastos son grandes. No obstante, una ayuda será que los jugadores reduzcan sus salarios y la LFP busca un consenso general de 50% de reducción.

El abono solicitado por los equipos debe tener un aval y los ingresos por derechos televisivos pasan a tomar importancia. Se pudo conocer que los actuales pagos y futuros por el canal beIN Sports serán considerados, además de Mediapro, señal española.

Además, se conoció que Canal Plus decidió no pagar los 110 millones de euros, pues no han podido transmitir partidos y también les significará un perjuicio. La paralización ha englobado un golpe duro en la economía y el fútbol lo podría notar por un par de temporadas en el futuro.

EL DATO

Los ingresos por venta de jugadores tampoco se darían en el próximo mercado, pues la cotización de jugadores no ha mejorado al no jugar y las demás ligas atraviesan por similar crisis.