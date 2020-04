Gareth Bale y Aaron Ramsey en la mira del Everton de la Premier League

La Premier League 2019-20 no se acabó debido a la pausa por el coronavirus, pero los clubes ya analizan lo que será la próxima temporada. Everton está en búsqueda de volver a pelear en la zona alta, por lo que busca hacerse con Gareth Bale y Aaron Ramsey.

El equipo inglés ha hecho importantes inversiones desde temporadas anteriores, pero hasta ahora no encontró resultados. No obstante, con la llegada del italiano Carlo Ancelotti pretender hacer el salto de calidad y la clave sería incorporar estrellas.

Gareth Bale está en la mira. El delantero galés de 30 años siempre es vinculado con que saldrá del Real Madrid, a pesar de su contrato hasta junio del 2022, por su bajo rendimiento en las últimas temporadas. Su valor actual en el mercado es de 40 millones de euros.

No obstante, es lógico que los merengues buscarán una ganancia mayor. La directiva del Everton busca un precio accesible, pero también entiende que es la mejor opción para que Richarlison y Calvert Lewin puedan consolidarse aprendiendo de Gareth Bale.

De pasado en el Tottenham, el 'Expreso de Cardiff' no ve con malos ojos volver a la Premier League. El otro elemento que puede volver al fútbol inglés es Aaron Ramsey, quien vio su etapa más exitosa con la camiseta del Arsenal, pero no terminó bien.

Tras no renovar su vínculo con los gunners, el volante llegó a las filas de la Juventus, pero ahí no tiene continuidad. La opción de pegar la vuelta a Inglaterra no es vista con malos ojos por el volante y más ante el proyecto ambicioso de Carlo Ancelotti. ¿Se consumarán los fichajes?