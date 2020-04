Liverpool anuló decisión de no pagar sueldo completo a trabajadores durante crisis por COVID-19

La crisis por el COVID-19 no solo afecta a la salud de las personas, sino también en su economía, pues las labores se han suspendido a causa del aislamiento social en el mundo. Las tareas rodeadas al fútbol también pararon y Liverpool buscó aliviar sus gastos.

El histórico club de Inglaterra no tendrá los mismos ingresos, por lo que decidió hacer una reducción en sus gastos, pero solo afectaba a los trabajadores que no eran futbolistas. Así, se apoyaron en el “Esquema de retención de empleo por coronavirus”.

La medida propuesta y ejecutada por la parte conservadora del gobierno británico expresa que serán ellos los que se hagan cargo de los sueldos de los empleados, en caso sus empresas lo requieran. Al parecer, la directiva Liverpool vio necesaria esta ayuda.

El anuncio fue una sorpresa, que llevó a los ‘reds’ a ganarse una ola de críticas, en especial por los exjugadores del club. Y es que, el gobierno iba a subsidiar hasta 80% (3,000 euros) de los trabajadores perjudicados, mientras que Liverpool el 20% restante.

La estrategia tampoco no fue bien vista por los hinchas, que elevaron su voz de protesta y finalmente fueron atendidos. En las últimas horas, el club anunció que dará marcha atrás en la disposición antes tomada y cubrirán sus gastos de forma habitual.

Tras ganar la Champions League y Mundial de Clubes, con jugosos premios, la idea de que no pudieran cubrir el pago de todos sus trabajadores durante la crisis por la pandemia del COVID-19 fue vapuleada por todos. Recordemos que incluso revelaron que los futbolistas recibirán su sueldo completo.

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T