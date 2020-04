La personalidad de Marcelo Gallardo: "Si viene Lionel Messi y se equivoca, lo grita", dijo su exjugador de River

Marcelo Gallardo continúa demostrando en River Plate que se trata de un gran entrrenador (ya ganó seis campeonatos nacionales y dos internacionales) y en Argentina lo valoran. Es más, hace algunos meses fue voceado para reemplazar a Ernesto Valverde en Barcelona.

Con tremendo cartel el "Muñeco", de 44 años, se ha ganado el respeto de los futbolistas y Alexander Barboza, exRiver y con presente en Independiente. es uno de ellos.

Barboza señaló que Marcelo Gallardo podría tranquilamente llamarle la atención a Lionel Messi. "Si viene Messi y se equivoca, lo va a matar a gritos", dijo.

“Tiene una personalidad que permite igualarte con todos. Los más experimentados y más pibes, para él todos los jugadores son iguales. No importa qué ganaron o cuánto ganaron”, apuntó en diálogo con Gastón Edul.

Cabe señalar que Barboza, luego de su paso por Defensa y Justicia, en julio del 2017 regresó a River Plate, club donde hizo las inferiores y dueño de su pase. Sin embargo, no pudo consolidarse con Marcelo Gallardo.

"Todo proceso nuevo lleva una adaptación. Los que están cerca de mí saben que me desvivo por ser titular, mostrar lo que valgo y que el club a futuro pueda recuperar el dinero que invirtió, pero muchas veces simplemente no se da. Siento que acá me va a ir bien. No sé si será en dos meses, seis o el año próximo pero voy a remontar", sentenció sobre su presente.