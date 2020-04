Sergio Peña reveló los otros seleccionados que quieren retirarse en Alianza Lima

El seleccionado peruano, Sergio Peña se animó hablar de su futuro. El jugador de 24 años contó que quiere retirarse en Alianza Lima y soltó el nombre de tres jugadores de la "bicolor" que piensan lo mismo.

Sergio Peña manifestó que "Tengo pensado en acabar mi carrera en Alianza, pero uno no sabe qué pueda pasar. Miguel (Araujo) y Renato (Tapia) son hinchas y también se quieren retirar en Alianza. Yordy también", reveló el exjugador 'blanquiazul' para GOLPERU.

Luego, el volante del FC Emmen de Holanda, contó que Sporting Cristal lo tentó cuando estaba en la San Martín (2016). "De Universitario nunca me llamaron, pero de Cristal sí cuando estuvo 'Chemo'. Yo estuve con él en la San Martín y me quería llevar al año siguiente, pero tenía contrato en Granada y debía volver. Hasta hace poco hubo interés de Cristal, pero no me arrepiento de haberme ido a España".

Hay que recordar que Sergio Peña fue parte del plantel de Perú que clasificó al Mundial de Rusia. Su primer partido como titular fue ante Argentina en la Bombera.

Estuvo en toda la gira de Perú en Estado Unidos y Europa. Antes del inicio del Mundial de Rusia, dejó la concentración tras el ingreso de Paolo Guerrero (su tío) tras el levantamiento de su suspensión del TAS por positivo de doping.