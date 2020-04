Andrés Iniesta sobre la crisis por coronavirus: "En Japón la sensación es de control"

Andrés Iniesta afronta la lucha contra el coronavirus desde Japón, ya que milita en el Vissel Kobe. El talentoso volante ha destacado que en el país nipón se tomaron las medidas adecuadas y que por ello no hay un escenario descontrolado y de preocupación por el covid-19, como sucede en otros países.



En diálogo con el programa El Partidazo, el ex jugador del Barcelona consideró que en Japón se hizo bien en cerrar colegios y eventos para minimizar las consecuencias del coronavirus.

"Llevamos tres meses más o menos desde que empezó todo y aquí la sensación es de control. La gente sale a la calle. Lo que se hizo muy bien fue cerrar colegios y eventos con mucha gente desde el minuto uno. Todo eso ha minimizado las consecuencias", aseguró Iniesta inicialmente.



Luego de ello, reveló los planes de trabajo que les han impuesto desde el Vissel Kobe ante el confinamiento que cumple cada jugador en su casa.



"Tenemos un plan individual. Luego por videoconferencia con el preparador físico hacemos algunos días sesiones de core y de la parte física. Aquí, afortunadamente, vivimos en una pequeña islita y podemos salir a caminar o a correr. Estamos manteniendo un poco la forma, haciendo tik toks y colaborando con la familia", agregó.



Preocupado por la situación en España

Sin embargo, Andrés Iniesta no pudo ser ajeno a la dura situación que se vive en España, que es por detrás de Italia, el segundo país europeo más afectado en cuanto a cifra de fallecidos.



"Todos están bien, afortunadamente. Desde fuera la situación se vive con angustia, con preocupación. Estamos deseando que pase rápido, poniendo todos de su parte para que eso suceda", declaró el jugador.



Finalmente, fue tajante al señalar que no es momento de hablar de una posible reanudación de LaLiga ni poner fechas ante el duro escenario.



"Yo creo que hablar ahora de cuándo empieza o no... nadie lo sabe. Es muy imprevisible todo lo que está pasando y a día de hoy yo creo que se vislumbra complicado que se pueda jugar. Pero todos confiamos en que esto vaya cambiando, en que la etapa de verano cambie el tema del contagio y se pueda acabar", sentenció.