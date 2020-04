Hay Buffon para rato: arquero de la Juventus renovaría un año más

Gianluigi Buffon, es un emblema en la portería de la Juventus que al ver que terminaría su contrato en el mes de junio, ha logrado un acuerdo con el portero para extender su vinculo hasta el 2021.

Según el medio italiano "Corriente Della Sera" el portero de 42 años seguiría en el arco de la "Vechia Signora" por una temporada más, pues así lo informó este sábado 11 de abril.

La renovación del contrato de Gianluigi Buffon estaba planeada para tratarse durante estas semanas, junto con la del capital del equipo Chiellini; sin embargo, debido a la situación que se vive en el fútbol italiano, la agenda fue modificada.

Por lo que su renovación se haría oficial cuando la crisis sanitaria llegue a su fin, al igual que la de su compañero que estiraría su vínculo con los 'bianconeros' hasta el 2022.

En una entrevista con la Juventus TV, el portero afirmó que no ha considerado el retiro aún porque se siente en buenas condiciones físicas: "No me detengo porque estoy bien y para respetar los sueños que tuve desde niño", manifestó Buffon.

Gianluigi Buffon y su gran récord

Buffon que debutó a los 17 años en el Parma, cumpliría este año 25 temporadas consecutivas jugando en el fútbol de máximo nivel, pues a parte de disputar la Serie A, jugó una temporada en la Ligue 1 vistiendo los colores del PSG.