FIFA evalúa la posibilidad de una tercera ventana de fichajes.

El impacto que ha generado el coronavirus en todo el mundo viene afectando a la mayoría de rubros, como es el caso del fútbol. La crisis que ha paralizado a la población ha impulsado que no se lleve a cabo el siguiente mercado de pases, el cual estaba programado para el 1 de julio.

"FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", declaró el director legal de la FIFA, Emilio García Silvero.

No obstante, para buscar una forma de que se evite el caos en el "deporte rey", la organización que rige el fútbol estaría buscando la manera de que se cree una tercera ventana de pases que permita a los clubes renovar sus planteles.

James Kitching, director del Cuerpo Regulador de la FIFA anunció la idea e indicó que el periodo de la ventana no se modificaría. "Esto se trataría con flexibilidad siempre que el periodo total para transferencias de 16 semanas no se extienda", señaló el directivo para "ARD".

En la actualidad, los períodos de pases que se realizan a inicios de año están comprendidos de doce semanas entre temporada, mientras que a mitad de cada campaña la duración de esta es de cuatro semanas.

La situación que se vive en todo el mundo genera incertidumbre sobre la fecha en que se reanudará el fútbol. Como medida para disminuir el impacto del covid-19, la mayoría de equipos han realizado una reducción salarial a sus trabajadores.