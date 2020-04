Paul Pogba minimiza a leyenda escocesa: "No sé quién es Graeme Souness"

Paul Pogba es el típico jugador que genera portadas por su desempeño dentro de la cancha y fuera de ella. Siempre tiene algo que decir el volante del Manchester United y esta vez no fue la excepción. El volante francés desenvainó su espada al referirse a Graeme Souness.

Souness, leyenda de Escocia, había comentado que Pogba es un jugador muy egoísta y que está más preocupado por el 'show', antes de ayudar a sus compañeros a conseguir la victoria. La 'Pantera' no tardó en responder y se mandó con todo: "No sé quién es".

"Lo tiene absolutamente todo para ser un jugador superior: un gran físico, mucha técnica técnica... pero su actitud hacia el juego es el polo opuesto al mío. Salta al campo pensando: 'Voy a demostrarles a todos que soy el más listo y quién es la estrella del 'show'", esas fueron las palabras de Graeme Souness, hoy colaborador del diario 'Times'.

Graeme Souness es una leyenda del fútbol. Jugó en las filas del Liverpool allá por los años 1977 y 1984, coronándose con cinco Premier, tres Copas de la Liga, tres Supercopas y tres Copas de Europa con los 'reds'. Asimismo, fue internacional con Escocia en 54 oportunidades.

Solo era cuestión de tiempo para que Pogba, quien no juega desde el año pasado, se defienda de las críticas. Eso ocurrió esta mañana y no se calló nada. Se zurró en los 673 partidos oficiales que sumó Souness y los galardones que obtuvo en el fútbol.

"Ni siquiera sabía quién era realmente. He oído que fue un gran jugador y cosas así. Conozco su cara, pero no su nombre. Veo mucho fútbol, pero no soy el típico jugador que se queda luego a escuchar a los comentaristas. Me gusta centrarme en el juego"

Cuando todo hacía indicado que ese fue el último capítulo de la pelea, el escocés volvió a declarar y lo hizo con los toperoles en frente: "Hay un dicho antiguo en el fútbol: pon tus medallas sobre la mesa. Tengo una mesa grande", finalizó.