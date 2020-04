Darío Benedetto desmintió que su salida de Boca Juniors sea por una pelea con Carlos Tévez

Darío Benedetto en la actualidad pasa sus días de cuarentena en Francia a la espera que se pueda reanudar el campeonato y seguir acoplándose a Olympique de Marsella. El atacante no deja pasar la oportunidad para aclarar algunos detalles y especulaciones sobre su salida de Boca Juniors.

El delantero aclaró que esos rumores de un distanciamiento son falsos y que mantiene una buena comunicación con Carlos Tévez a quien lo sindicaron como protagonista sobre su pronto alejamiento del club.

“Es mentira que me fui de Boca por una pelea con Tévez. Con Carlos tengo una excelente relación, hemos comido asado juntos, no sé quién inventó eso pero la verdad que es todo mentira. Por el único motivo que me fui es porque quería aprovechar la oportunidad de poder cumplir otro sueño de poder jugar en Europa”.

Asimismo recordó que el momento más complicado de su carrera fue la lesión que lo sacó del Mundial del 2018 que tenía todos los boletos comprados para la convocatoria y lloró de impotencia al no llegar a jugar ese certamen.

"Por el único motivo que lloré fue por la rodilla, cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar fuera de la lista fue un duro golpe en mi carrera. Me dolió muchísimo", señaló en Olé.

EL DATO

Darío Benedetto fue vendido a Francia por una suma cercana a los 18 millones de dólares.