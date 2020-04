Kempes sorprende con revelación: "Me hubiese gustado jugar en el River de Gallardo"

Mario Alberto Kempes, ‘El Matador’, realizó una entrevista virtual en esta cuarentena y sorprendió con sus revelaciones. Entre la cual destaca el deseo del goleador de Argentina 78’ por haber querido jugar en la mejor época del River Plate del ‘Muñeco’, Marcelo Gallardo.

El ex delantero argentino y campeón mundial con la ‘albiceleste', recordó su paso por el conjunto ‘Millonario’, donde salió campeón de la Liga Argentina hace casi cuatro décadas. Fue en el año 1981 cuando retornó de su gran paso por el Valencia de España.

Es por eso, que el ex futbolista mencionó un peculiar detalle sobre el conjunto de la banda. “Me hubiese gustado jugar en el River de Gallardo, pero tengo 65 años (risas). También me preguntan lo mismo por Messi. Ya tuve la suerte de jugar con Maradona, no se puede jugar con todos los mejores. Yo les preguntaría lo mismo a ellos: ¿les gustaría jugar conmigo?”, expresó ‘El Matador’.

Recordemos que, Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona compartieron equipo en la Selección Argentina. Sin embargo, no lograron obtener títulos al mismo tiempo, pues ‘El Matador’ consiguió el campeonato mundial en Argentina 78’. Mientras que ‘El Pelusa’ levantó el mismo trofeo, pero en México 86’.

Finalmente, el ex delantero mencionó el aprecio que siente hacia ‘El Millonario’. “Tengo los mejores recuerdos de River porque supieron aguantarme cuando no llegué de la mejor manera de Valencia, pero por suerte pude salir campeón”, culminó.