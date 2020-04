Diriangén vs. Real Estelí EN VIVO ONLINE por la Liga de Nicaragua 

Diriangén vs. Real Estelí EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan HOY miércoles 15 de abril por la jornada 15 de la Liga de Nicaragua. El encuentro se jugará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Independiente con la transmisión especial de Libero.pe que te llevará el minuto a minuto más detallado, así como el resumen al final del mismo.

El fútbol no para. A pesar de que el mundo entero vive una crisis sanitaria por la aparición del coronavirus, la Liga de Nicaragua no se detiene y ahora ofrece uno de los partidos más importantes del torneo entre Diriangén vs. Real Estelí EN VIVO desde el Estadio Independiente.

Diriangén afronta este encuentro con la principal consigna de mantener la punta del torneo la cual lidera con 49 puntos. El cuadro local llega con el ánimo al tope luego de su siempre complicada visita ante el Art Jalapa el sábado pasado.

Por su parte, el Real Estelí también llega entonado luego de su gran victoria por 3-1 ante el Chinandenga en condición de visitante. De logar una victoria, se seguirá al Diriangén manteniendo vivas sus chances por el título.

A qué hora juegan Diriangén vs. Real Estelí EN VIVO por la Liga de Nicaragua

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canada: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

¿Cuándo juegan Diriangén vs. Real Estelí EN VIVO por la Liga de Nicaragua?

