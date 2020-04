Dani Alves le dejó su "chiquita" a Mourinho después de tres años.

Dani Alves es conocido por ser una persona que no huye de los enfrentamientos, tanto dentro del campo como en las redes sociales. En este segundo aspecto, el brasileño apareció nuevamente con un curioso mensaje que escribió años atrás.

En el 2017, el actual jugador del Sao Paulo publicó un mensaje que criticaba al Real Madrid que dirigía José Mourinho. "El Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio", escribió el lateral en su cuenta de Twitter.

Cuando se pensaba que esta opinión había quedado en el olvido, Alves respondió este domingo al mismo mensaje "justificando" el juego que mostraron los "merengues" a lo largo de esas temporadas.

"No jugaron sucio, no podían hacer otra cosa. Nunca tuvieron otra opción", se refirió Dani sobre el elenco que manejaba "Mou", con quien a reconocido que no mantiene una buena relación, pero "no por culpa" del "garoto".

Cabe recordar que Dani Alves defendió los colores del Barcelona desde el 2008 al 2016, antes de fichar por el Paris Saint Germain. El jugador del Sao Paulo es considerado por muchos como el mejor lateral del mundo.

Por otra parte, José Mourinho se encargó de la dirección técnica del Real Madrid desde el 2010 al 2013, año en que se convirtió en nuevo entrenador del Chelsea. El estratega portugués consiguió con los "merengues" 1 liga española, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.