Qué ver HOY domingo en TV mientras el fútbol está detenido a causa de coronavirus

El mundo entero está acatando cuarentena general y el fútbol no es ajeno a ello, sin embargo, existen alunas ligas que no se detienen y siguen su curso, tal cual es el caso de Tayikistán, quien tendrá tres partidos de HOY. Pero además, te jugamos la mejor programación para ver la repetición de los mejores encuentros como el: Barcelona vs. Real Madrid.

Tayikistán - Liga de fútbol de Tayikistán

6:30 Kuktosh vs Khujand myCujoo.tv

9:00 CSKA Pomir vs Lokomotive Pamir

9:00 Istiqlol vs Khatlon myCujoo.tv

Hoy te recomendamos VER en TV

Barcelona vs. Real Madrid

DirecTV Sports 2 7:00h [R] Revive el clásico que acabó con triunfo azulgrana.

Inter vs. Tottenham

Fox Sports 8:00h [R] Mira de nuevo el partidazo de la Champions League.

Croacia vs. Portugal

DirecTV Sports 10:00h [R] Goza con el triunfo luso gracias al gol de Quaresma.

O. Marsella vs. Atlético de Madrid

ESPN 10:00h [R] Rememora la goleada “Colchonera” por final de la Europa League.

Brasil vs. Alemania

DirecTV Sports 13:30h [R] Vive nuevamente el baile “bávaro” en el Mundial Brasil 2014.

U. de Chile vs. Racing Club

Fox Sports 14:00h [R] Mira una vez más el empate entre chilenos y argentinos en 2018.

Programas deportivos hoy domingo

07:00 h [R] FOX fit FOX Fox Sports 2

07:30 h [R] FIBA DirecTV Sports

08:00 h [R] SmackDown FOX Sports 3

08:00 h [R] Maradona 10x10

09:00 h [R] Juego Sagrado FOX Sports 2

09:00 h [R] Giro de Italia 2014 ESPN 3

10:00 h [R] Central FOX Nitro FOX Sports 3

10:00 h [R] Superfútbol TyC Sports

11:00 h [R] 90 Minutos de Fútbol FOX Sports

12:00 h [R] ESPN FC ESPN

13:30 h [R] Planeta Gol TyC Sports

14:00 h [R] Scrum ESPN 3

15:00 h [R] Sportia TyC Sports

16:00 h [R] Real Madrid TV DirecTV Sports

17:00 h [R] FOX Sports Radio FOX Sports

18:00 h [V] Fútbol Total DirecTV Sports

19:00 h [V] WWE Raw FOX Sports 2