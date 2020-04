El sueño truncado de Egidio Arévalo Ríos: "Me hubiese gustado jugar en Boca Juniors"

El uruguayo Egidio Arévalo Ríos, quien pasó por Deportivo Municipal los primeros meses del 2019, reconoció que su sueño fue siempre jugar en Boca Juniors.

Incluso por su estilo de juego, aguerrido, fuerte y trajinador, el "Cacha" admitió que pudo llegar a Boca Juniors cuando Guillermo Barros Schelotto era el técnico.

"Estuve cerca cuando estaba Guillermo Schelotto, pero no se dieron las condiciones o no hubo arreglo con mi representante, no sé qué pasó pero no pude llegar. Es una deuda que me quedó pendiente", manifestó el exvolante de la selección uruguaya.

Como se recuerda, Egidio Arévalo Ríos llegó al fútbol argentino en 2017 para jugar en Racing Club y estuvo presente en La Bombonera en la victoria de la "Academia" por 2-1 con la actuación estelar de Lautaro Martínez.

"Me hubiese gustado jugar en Boca Juniors. Me tocó vivirlo de afuera y se disfruta, que un estadio apoye así al equipo es impresionante. La verdad que late como dice el eslogan, es muy lindo", agregó el "Cacha".

Su actualidad: Con 38 años, Egidio Arévalo Ríos transita la última etapa de su carrera en Sud América, club de la segunda división de Uruguay. En el 2019 pasó por Deportivo Municipal.