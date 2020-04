Maxi Rodríguez reveló mentira piadosa a 'Rafa' Benítez: "No quería que se cayera la operación"

El ex jugador de la selección argentina, Maximiliano Rodríguez, se animó a contar una curiosa anécdota en una transmisión en vivo vía Instagram que compartió con Juan Pablo Sorín, otrora capitán de la 'Albiceleste'.

Para la temporada 2010/11, Rodríguez entró en la órbita de Liverpool tras haber desarrollado un papel importante en Atlético de Madrid, club donde le fue asignado la cinta de capitán tras convertirse en unos de los referentes de la plantilla.

El actual mediocampista de Newell's Old Boys reveló una curiosa anécdota que vivió junto al entrenador de los 'Reds' de ese entonces, Rafael Benítez, con quién conversó dos días antes de que se concrete el fichaje.

"Vengo a pasar navidad a Argentina (se refiere al año 2009). Yo tenía contrato con Atlético de Madrid. Cuando llego a Rosario, veo que tengo varias llamadas perdidas: uno de un número oculto y el otro de mi representante quien me dice que me estaba llamando 'Rafa' Benítez", explica.

"Yo ya sabía del interés (de Liverpool) y por eso conversaba con Javier Mascherano, Fernando Torres. Cuando me habla 'Rafa' Benítez me dice 'Maxi, tienes 48 para decidir si quieres venir al Liverpool'. Comenzamos a hablar porque yo estaba en el Atlético, era capitán, conocía la ciudad. Estaba bárbaro, pero a mi el fútbol inglés siempre me volvió loco", agrega.

Rodríguez confesó haberle dicho una mentira piadosa al 'Rafa' tras haber aceptado la propuesta de Liverpool: su intención era evitar que se caiga su traspaso a la Premier League. "Mira 'Maxi', te quiero decir algo muy importante. En el vestuario hablamos inglés y queremos que todos hablen en el mismo idioma. ¿Sabes inglés?", menciona.

"Si, profe por supuesto. Yo no quería que se cayera la operación", fue la respuesta que generó las risas de Sorín. "Llegué a Inglaterra y en la conferencia de prensa, Benítez me dice que él hablaría primero y luego yo, ahí le dije que no hablaba inglés. 'Hijo de la mil p@$#3%' me dijo el 'Rafa' para luego matarnos de risa", concluyó.

Maximiliano Rodríguez formó parte de la selección argentina y llegó a disputar dos mundiales: Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Su anotación ante México, en los octavos de final de la primera cita mundialista, fue designada la mejor del torneo. Permitió que Argentina accediera a los cuartos de final, serie que perdería ante la anfitriona en penales.