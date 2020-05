Miguel Trauco lucha por regresar a Perú tras suspensión de la Ligue 1.

Tras confirmarse la suspensión de la Ligue 1 por el coronavirus, Miguel Trauco mueve cielo y tierra para llegar al Perú, objetivo que hasta el momento no ha podido conseguir. Aún así, el lateral del Saint Etienne no pierde las esperanzas y busca la manera de regresar a su país natal.

El "Genio", quien suma su primera campaña con el conjunto verde, tiene como consigna reunirse con su familia hasta la quincena de julio, fecha en la que tendrá deberá incorporarse a la pretemporada del cuadro francés con miras a la edición 2020-2021.

"Debo volver la primera quincena de julio para la pretemporada ya que en agosto mi equipo juega la final de la Copa Francia", declaró el lateral izquierdo de la selección peruana para "7Novenos".

En medio de todos los trámites, Trauco reconoció que la adaptación en su primera experiencia en el fútbol europeo no fue sencilla, razón por la que no pudo mostrar la versión que ha exhibido en varias ocasiones con la selección peruana.

"Del 1 al 10 se podría decir que mi desempeño en mi primera temporada en Francia estuvo en 5 puntos por un tema básicamente de adaptación. Soy consciente que no he podido mostrar mi mejor nivel y ahora estoy buscando la forma de llegar a Perú.”, señaló.

No obstante, el ex Flamengo no pierde la fe de consolidarse en el Saint Etienne, donde podrá demostrarlo en la final de la Copa de Francia. El "Genio" prioriza sus fuerzas en regresar con sus seres queridos, pero sin sacar uno ojo de su club y la "bicolor".