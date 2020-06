Se cumplen 23 años del “gol imposible” de Roberto Carlos [VIDEO]

Hablar del fútbol brasileño es hablar de Roberto Carlos. El exjugador de la ‘canarinha’ dejó huella en los clubes por los que pasó y hasta la fecha, viene siendo considerado como uno de los mejores laterales de todos los tiempos.

Además, era dueño de una zurda que asustaba a más de una barrera a la hora de cobrar un tiro libre. Sin embargo, han pasado más de 23 años y el mundo del fútbol aún recuerda como si fuera ayer el “gol imposible” que Roberto Carlos marcó a Francia.

Sucede que, para el Mundial de 1998, Brasil y Francia pactaron un amistoso internacional que acaparó todas las miradas. La ‘canarinha’ era la actual campeona y el ‘gallito’ sería el próximo anfitrión.

El encuentro se disputó en Lyon y contó con un estadio totalmente abarrotado de hinchas franceses, pero a los 22 minutos, Brasil daría el primer el golpe al silenciar las tribunas con un verdadero golazo de Roberto Carlos.

Resulta que tras una infracción no tan cerca del área chica, el exjugador del Real Madrid agarró la pelota, la acomodó y sacó el potente disparo. Cuando muchos pensaron que la pelota se iría desviada, tomó un efecto que dejó sin reacción a Barthez, quien no le quedó de otra que ver cómo el balón ingresaba.

Un verdadero misil inatajable para quien, en ese momento, era considerado uno de los mejores guardametas de aquellos años. Finalmente, ya en la segunda mitad, Francia llegó a la paridad, aunque no se habló de otra cosa que la obra de arte hecha por Roberto Carlos.

Brasil: Roberto Carlos y lo que dijo de su golazo a Francia

“Mucha gente me pregunta cómo fui capaz de hacer el famoso gol contra Francia en el 97. No hay secreto, no tuve dudas, miré donde tenía que rematar y después no cambié de opinión. Creo que Dios también me ayudó, el viento empujó el balón, yo tenía tiempo de ver cómo iba la situación”, declaró años atrás el brasileño.