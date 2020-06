Carlos Zambrano sorprende con sus revelaciones sobre llegada a Boca Juniors | VIDEO

Boca Juniors se hizo de los servicios de Carlos Zambrano a inicios de año y para nadie es un secreto que Ricardo Gareca tuvo mucho que ver para que el elenco argentino lo contrate.

El seleccionado de Perú dio buenas referencias de Carlos Zambrano a Juan Román Riquelme, segundo vicepresidente del club "xeneize".

El defensor peruano, reveló aquellas conversaciones que tuvo Riquelme y Ricardo Gareca antes de llegar a Boca Juniors. “Un punto clave de mi llegada a Boca Juniors fue gracias a lo que habló Ricardo Gareca con Riquelme. Todo fue positivo hacia mi persona y algunos audios me los hizo escuchar Román y sinceramente me sentí alagado y agradecido”, cuenta.

Luego agregó. “Estoy muy contento de estar aquí es un sueño cumplido y sé que tengo que esforzarme más para dejar mi nombre grabado y el nombre de los jugadores peruanos”.

Sobre Ricardo Gareca, dijo. “nunca me dio la espalda, siempre me ha apoyado. Él mismo me contó sus historias, de los errores que ha cometido en el fútbol, que fueron peores que las míos, y lo entiende. Confía mucho en nosotros y siempre nos pone arriba", dijo el defensor de 32 años a Radio Capital.

Hay que recordar que Carlos Zambrano tuvo una para significante antes de llegar a Boca Juniors. Su club anterior, Dinamo Kiev, no lo tenía en sus planes pese a ser una pieza importante para que Perú haga una gran campaña en la Copa América donde disputó la final con Brasil.

¿Cuál es el valor del pase de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano de 30 años, tiene un valor en el mercado de 800 mil euros. Su mejor momento fue el 2014 cuando jugaba en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Llegó a valer 8 millones de euros.